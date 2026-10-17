"MIRNA ŠETNJA CENTROM SE PRETVORILA U BORBU ZA ŽIVOT": Poznati srpski humanitarac u Istanbulu, ovo su jezive scene potopa (FOTO)

NAJRAZORNIJE nevreme u poslednjih osam decenija pogodilo je Istanbul, ostavljajući iza sebe najmanje četiri žrtve, među kojima je i jedan tinejdžer, dok su ulice turske metropole pretvorene u podivljane bujice koje su nosile automobile i potapale tunele.

AP Photo/Emrah Gurel

U samom centru ove nezapamćene prirodne katastrofe zatekao se i poznati srpski humanitarac Marko Nikolić, koji se u Turskoj nalazio sa devojkom i pacijentkinjom koju su vodili na lečenje.

Nikolić je opisao sate straha koje je preživeo dok su bili zarobljeni u tunelu i na mostu u Istanbulu.

Omer Hamza Yildiz/DIA Photo via AP

Objasnio je da se mirna šetnja centrom Istanbula u sekundi pretvorila u borbu za goli život.

- Krenuli smo taksijem iz centra ka hotelu, ali je nastao opšti saobraćajni kolaps. Ostali smo zarobljeni u jednom tunelu skoro dva sata, ne znajući šta se dešava napolju. Odlučili smo da izađemo iz vozila i pešice pređemo most kako bismo skratili put. Kada smo izašli iz tunela, doživeli smo šok, automobili su doslovno plutali po vodi, ljudi su prestravljeni trčali na sve strane, a kiša je lila kao da se nebo otvorilo! Popeli smo se na most, ali je prolaz na drugoj strani bio blokiran, pa smo pokisli do kože, satima lutali po oluji dok nismo našli spas - priseća se Nikolić.

AP Photo/Egecan Ozguner

Stručnjaci ističu da je Nikolić doneo spasonosnu odluku izlaskom iz tunela.

- Pri padavinama od preko 270 litara po kvadratnom metru, tuneli postaju najopasnija mesta jer voda u skučenom prostoru dobija ogromnu brzinu. Da je bujica prodrla u tunel, posledice po zarobljene u vozilima bile bi katastrofalne. Pobegne li se na višu nadmorsku visinu, smanjuje se rizik od udara bujice - objašnjava geolog Predrag Mijatović.

AP Photo/Emrah Gurel

Meteorolozi upozoravaju da su padavine u Turskoj posledica jesenskih ciklona u Mediteranu, gde za samo 48 sati padne prosečna količina kiše predviđena za dva cela meseca.

- Ovo doba godine donosi jesenje monsunske padavine u Mediteranu i na Crnom moru. Za dlaku je izbegnuto da ovaj razorni ciklon zahvati Srbiju i zapadni Balkan, jer se pomerio ka istoku. Ipak, sušni periodi praćeni naglim provalama oblaka pokazuju da je kišna kanalizacija u velikim gradovima nepripremljena za ovakve ekstreme - ističe meteorolog Ivan Ristić.

AP Photo/Emrah Gurel

Klimatolozi naglašavaju da godišnja količina padavina ostaje slična, ali da se radikalno promenio intenzitet padavina.

AP Photo/Emrah Gurel

- Živimo u eri gde u svega 8 sati može pasti od 300 do 400 litara kiše po kvadratnom metru. Zbog ogromne količine vode stene gube stabilnost i aktiviraju se katastrofalna klizišta. Klimatski modeli ukazuju da će usled daljeg porasta globalne temperature ovakve razorne poplave u Turskoj, Grčkoj i na Balkanu postati naša svakodnevica - zaključuje klimatolog Bakir Krajnović.

(Telegraf)

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