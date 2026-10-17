VAŽNI RAZGOVORI NA POMOLU: Zelenski otkrio kada bi mogli da se sastanu ukrajinski i američki pregovarači
UKRAJINSKI i američki mirovni pregovarači mogli bi da se sastanu sledeće nedelje, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Zelenski je u razgovoru sa novinarima putem aplikacije WhatsApp rekao da su ukrajinski pregovarači razgovarali sa američkim timom u petak, ali nisu naveli druge detalje o eventualnom sastanku. Ukrajinski lider je istovremeno ukazao da je Evropi potreban sopstveni put za razgovore sa Rusijom, preneo je Rojters.
Zelenski je zbog gustog rasporeda i nemogućnosti da organizuje klasične konferencije za medije uveo praksu komunikacije sa domćim i stranim novinarima putem zatvorenih WhatsApp čet-grupa.
(Tanjug)
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