VAŽNI RAZGOVORI NA POMOLU: Zelenski otkrio kada bi mogli da se sastanu ukrajinski i američki pregovarači

UKRAJINSKI i američki mirovni pregovarači mogli bi da se sastanu sledeće nedelje, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

Zelenski je u razgovoru sa novinarima putem aplikacije WhatsApp rekao da su ukrajinski pregovarači razgovarali sa američkim timom u petak, ali nisu naveli druge detalje o eventualnom sastanku. Ukrajinski lider je istovremeno ukazao da je Evropi potreban sopstveni put za razgovore sa Rusijom, preneo je Rojters.

Zelenski je zbog gustog rasporeda i nemogućnosti da organizuje klasične konferencije za medije uveo praksu komunikacije sa domćim i stranim novinarima putem zatvorenih WhatsApp čet-grupa.

(Tanjug)