Svet

VAŽNI RAZGOVORI NA POMOLU: Zelenski otkrio kada bi mogli da se sastanu ukrajinski i američki pregovarači

D.D.

17. 10. 2026. u 14:41

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UKRAJINSKI i američki mirovni pregovarači mogli bi da se sastanu sledeće nedelje, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

ВАЖНИ РАЗГОВОРИ НА ПОМОЛУ: Зеленски открио када би могли да се састану украјински и амерички преговарачи

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

Zelenski je u razgovoru sa novinarima putem aplikacije WhatsApp rekao da su ukrajinski pregovarači razgovarali sa američkim timom u petak, ali nisu naveli druge detalje o eventualnom sastanku. Ukrajinski lider je istovremeno ukazao da je Evropi potreban sopstveni put za razgovore sa Rusijom, preneo je Rojters.

Zelenski je zbog gustog rasporeda i nemogućnosti da organizuje klasične konferencije za medije uveo praksu komunikacije sa domćim i stranim novinarima putem zatvorenih WhatsApp čet-grupa.

(Tanjug)

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