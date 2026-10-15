KRVAVIH 24 ČASA ZA UKRAJINCE, NEMA NADE: Rusi sručili oganj pakla na neprijatelja, transport više ne postoji

ORUŽANE snage Rusije su tokom protekla 24 časa izvele napade na transportnu infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije izvele su napade na transportnu infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Pored toga, pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica i mesta njihovog skladištenja, kao i privremena mesta razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 145 rejona.

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