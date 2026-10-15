Svet

KRVAVIH 24 ČASA ZA UKRAJINCE, NEMA NADE: Rusi sručili oganj pakla na neprijatelja, transport više ne postoji

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

15. 10. 2026. u 16:14

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ORUŽANE snage Rusije su tokom protekla 24 časa izvele napade na transportnu infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

КРВАВИХ 24 ЧАСА ЗА УКРАЈИНЦЕ, НЕМА НАДЕ: Руси сручили огањ пакла на непријатеља, транспорт више не постоји

MOD Rusije

 - Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije izvele su napade na transportnu infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju,  prenose RIA Novosti.

Pored toga, pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica i mesta njihovog skladištenja, kao i privremena mesta razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 145 rejona.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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