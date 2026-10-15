Svet

RUSI ZAPALILI TIHI OKEAN: Nuklearna podmornica ispalila rakete i pogodila dva cilja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2026. u 16:00

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ATOMSKA podmornica „Novosibirsk“ pogodila je ciljeve raketama „Oniks“ i „Kalibar“ tokom vojnih vežbi u Tihom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ЗАПАЛИЛИ ТИХИ ОКЕАН: Нуклеарна подморница испалила ракете и погодила два циља

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

Podmornica Tihookeanske flote pogodila je raketom „Oniks“ pomorski cilj koji je simulirao neprijateljski brod, na udaljenosti većoj od 170 kilometara.

Drugi cilj, koji se nalazio na vojnom poligonu Kura na Kamčatki, uništen je raketom „Kalibar“ sa udaljenosti veće od 1.200 kilometara.

sputnikportal.rs

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