RUSI ZAPALILI TIHI OKEAN: Nuklearna podmornica ispalila rakete i pogodila dva cilja

ATOMSKA podmornica „Novosibirsk“ pogodila je ciljeve raketama „Oniks“ i „Kalibar“ tokom vojnih vežbi u Tihom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

Podmornica Tihookeanske flote pogodila je raketom „Oniks“ pomorski cilj koji je simulirao neprijateljski brod, na udaljenosti većoj od 170 kilometara.

Drugi cilj, koji se nalazio na vojnom poligonu Kura na Kamčatki, uništen je raketom „Kalibar“ sa udaljenosti veće od 1.200 kilometara.

sputnikportal.rs

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