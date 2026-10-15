PAKAO NA RUSKOM AERODROMU: Zelenski prokomentarisao napad na bombardere u Voronješkoj oblasti
Usled napada na aerodrom u ruskoj Voronješkoj oblasti, uništena su četiri aviona Su-34, dok su još dva oštećena. Ovi avioni su bili naoružani avio-bombama i pripremljeni za dalje napade na Ukrajinu.
Predsednik Volodimir Zelenski je o tome izvestio na svom Telegram kanalu.
„Četiri aviona Su-34 su uništena, a dva su oštećena. Rusi su ih koristili za terorisanje našeg naroda. Upravo ti avioni su bili pripremljeni za nove napade na Ukrajinu i bili su opremljeni avio-bombama”, napisao je šef države.
Dodao je da je za gađanje cilja upotrebljena ukrajinska raketa „Neptun”(Neptun-L) velikog dometa, te je pohvalio pripadnike Ratne mornarice Ukrajine zbog njihove preciznosti.
-Naši kapaciteti za udare velikog dometa takođe su upotrebljeni protiv lokacije u Orlovskoj oblasti, koja je služila za skladištenje i lansiranje jurišnih dronova. Pogođen je i jedan cilj u Crnom moru, naveo je Zelenski, dodajući da će se, sve dok Rusija nastavlja da produžava rat, nastaviti i ukrajinske operacije velikog dometa.
Šta se dogodilo na ruskom aerodromu Kako prenosi agencija UNIAN, u noći 15. oktobra, Ratna mornarica Ukrajine – koristeći obalski raketni sistem „Neptun-L” – izvela je napad na vojni aerodrom Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti.
U napadu je oštećeno šest bombardera Su-34M. Pored toga, uništena je tehnička oprema koja se koristila za podršku letačkim operacijama; na aerodromu su takođe zabeležene sekundarne eksplozije i požar.
Vojni stručnjak Ivan Kiričevski naglasio je da bi gubitak šest aviona Su-34 odjednom predstavljao veoma ozbiljan udarac za vojne kapacitete Rusije.
Prema njegovim rečima, u prvih devet meseci ove godine ruski vojno-industrijski kompleks uspeo je da isporuči samo dve serije novih aviona Su-34 — što čini najviše četiri do pet letelica.
BONUS VIDEO:
RUSKA SEVERNA FLOTA: Pogledajte vežbe protivpodmorničkog ratovanja u Barencovom moru
(UNIAN)
Preporučujemo
RUSI ZAPALILI TIHI OKEAN: Nuklearna podmornica ispalila rakete i pogodila dva cilja
15. 10. 2026. u 16:00
STARLINK POD ZNAKOM PITANjA: EU razmatra priključenje Ukrajine na Govsatkom
15. 10. 2026. u 15:31
ZELENSKI GOMILA RAKETE ZA PODMUKLI UDAR: Cilj je samo jedan, tvrdi stručnjak
15. 10. 2026. u 14:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)