PAKAO NA RUSKOM AERODROMU: Zelenski prokomentarisao napad na bombardere u Voronješkoj oblasti

Usled napada na aerodrom u ruskoj Voronješkoj oblasti, uništena su četiri aviona Su-34, dok su još dva oštećena. Ovi avioni su bili naoružani avio-bombama i pripremljeni za dalje napade na Ukrajinu.

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Predsednik Volodimir Zelenski je o tome izvestio na svom Telegram kanalu.

„Četiri aviona Su-34 su uništena, a dva su oštećena. Rusi su ih koristili za terorisanje našeg naroda. Upravo ti avioni su bili pripremljeni za nove napade na Ukrajinu i bili su opremljeni avio-bombama”, napisao je šef države.

Dodao je da je za gađanje cilja upotrebljena ukrajinska raketa „Neptun”(Neptun-L) velikog dometa, te je pohvalio pripadnike Ratne mornarice Ukrajine zbog njihove preciznosti.

-Naši kapaciteti za udare velikog dometa takođe su upotrebljeni protiv lokacije u Orlovskoj oblasti, koja je služila za skladištenje i lansiranje jurišnih dronova. Pogođen je i jedan cilj u Crnom moru, naveo je Zelenski, dodajući da će se, sve dok Rusija nastavlja da produžava rat, nastaviti i ukrajinske operacije velikog dometa.

A missile attack is reported on Borisoglebsk airfield in Russia. https://t.co/Iw2lzAJocc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 14, 2026

Šta se dogodilo na ruskom aerodromu Kako prenosi agencija UNIAN, u noći 15. oktobra, Ratna mornarica Ukrajine – koristeći obalski raketni sistem „Neptun-L” – izvela je napad na vojni aerodrom Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti.

U napadu je oštećeno šest bombardera Su-34M. Pored toga, uništena je tehnička oprema koja se koristila za podršku letačkim operacijama; na aerodromu su takođe zabeležene sekundarne eksplozije i požar.

Vojni stručnjak Ivan Kiričevski naglasio je da bi gubitak šest aviona Su-34 odjednom predstavljao veoma ozbiljan udarac za vojne kapacitete Rusije.

Prema njegovim rečima, u prvih devet meseci ove godine ruski vojno-industrijski kompleks uspeo je da isporuči samo dve serije novih aviona Su-34 — što čini najviše četiri do pet letelica.

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(UNIAN)