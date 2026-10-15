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RUSKI ZAROBLJENIK NAPRAVIO HAOS: Pobegao od čuvara pa pobio 6 Ukrajinaca, pucnjava trajala 2 sata!

Новости онлајн

15. 10. 2026. u 10:48

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RUSKI vojnik koji je pobegao iz zarobljeništva možda je ubio šest pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u selu Kutuzovka u Harkovskoj oblasti, prenose ukrajinski mediji.

РУСКИ ЗАРОБЉЕНИК НАПРАВИО ХАОС: Побегао од чувара па побио 6 Украјинаца, пуцњава трајала 2 сата!

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Prema navodima neprijatelja, muškarac naoružan automatskom puškom prvo je ubio jednog od neprijateljskih vojnika u blizini kuće, a zatim je, tokom razmene vatre koja je trajala oko dva sata, likvidirao još pet pripadnika ukrajinskih snaga.

Nakon toga, nepoznati muškarac je pobegao. Ovaj oružani incident potvrdili su i pripadnici 72. zasebne mehanizovane brigade, čiji su borci tom prilikom poginuli. Naveli su da se događaj odigrao prethodnog dana.

„Prema preliminarnim informacijama, u incident su možda umešana lica koja su, po svemu sudeći, državljani Ruske Federacije”, navodi se u zvaničnom saopštenju neprijateljskih snaga.

Međutim, oni ne pominju zarobljenika, što sugeriše mogućnost da su neprijateljske borce zapravo napali pripadnici naše izviđačke grupe.

U tom kontekstu, zanimljivo je da je danas Telegram kanal „Severni vetar” (rus. *Severnый veter*), koji vode borci istoimene grupe, potvrdio uništenje privremenog položaja izviđačke čete 72. brigade Oružanih snaga Ukrajine u selu Bražniki.

Takođe je navedeno da su Oružane snage Ukrajine pretrpele gubitke među svojim podoficirima.

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