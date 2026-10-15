RUSKO GORIVO USKORO NA AMERIČKIM PUMPAMA: Mediji pišu da je ovaj datum ključan
RUSKO dizel gorivo moglo bi uskoro da se pojavi u Sjedinjenim Američkim Državama, pišu mediji.
- (Ono) će biti ovde u roku od dve nedelje, ako sve organizujemo - citiraju mediji američki izvor.
Dizel gorivo bi tako moglo da stigne u zemlju pre međuizbora u Kongresu 3. novembra.
Prethodno su Vladimir Putin i Donald Tramp održali telefonski razgovor. Nakon toga, predsednik SAD je najavio sporazum velikih razmera u energetskom sektoru: Moskva će, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučiti do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu. U tu svrhu, Ministarstvo finansija zemlje izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.
U subotu je ruska vlada delimično ukinula zabranu izvoza dizela. Zamenik premijera Aleksandar Novak izjavio je da je Moskva spremna da isporuči 300.000 tona u oktobru, 500.000 u novembru i do milion tona u decembru. U budućnosti bi se ova količina mogla povećati na tri miliona tona mesečno. On je naglasio da će domaće tržište ostati u potpunosti snabdeveno dizel gorivom.
(Sputnjik)
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