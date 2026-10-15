BIOLOŠKI RAT POSTAJE DEO REDOVNE VOJNE OBUKE: SAD priprema vojnike za borbena dejstva u svim uslovima
AMERIČKA vojska predstavila je novi plan za pripremu svojih vojnika za borbena dejstva u uslovima bioloških napada. Umesto pretpostavke da će svaka pretnja moći u potpunosti da bude zaustavljena, dokument prvi put predviđa uključivanje scenarija biološkog ratovanja u redovnu borbenu obuku, prenose mediji.
Plan, koji je potpisan prošle nedelje, deo je ažurirane strategije biološke odbrane, objavljene u septembru, čiji je cilj da američke snage do 2035. godine budu spremne za raspoređivanje i borbu u okruženjima u kojima postoje biološke pretnje.
Visoka zvaničnica Agencije američke kopnene vojske za nuklearna pitanja i borbu protiv oružja za masovno uništenje Alison Tamasi objasnila je ovu promenu, navodeći da verovatno nije moguće zaštititi svakog vojnika od svih potencijalnih bioloških pretnji.
U tom kontekstu istakla je da vojnike nije moguće "staviti pod stakleno zvono", zbog čega je novi pristup usmeren na očuvanje operativne sposobnosti čak i u slučaju izbijanja zaraze ili pojave žarišta infekcije.
U praksi, novi pristup podrazumeva da se biološke pretnje više ne tretiraju isključivo kao medicinske vanredne situacije.
Umesto toga, komandanti, obaveštajni oficiri i logističko osoblje moraće da nauče kako da obezbede nastavak vojnih operacija dok istovremeno upravljaju situacijama u kojima dolazi do širenja zaraze.
Tamasi je kao primer navela simulirano izbijanje norovirusne infekcije u vojnoj luci, gde medicinsko osoblje pokušava da obuzda širenje zaraze, dok logističke službe odlučuju kako da održe snabdevanje kritično važnim materijalom.
Prvi ciklus sprovođenja plana, koji će trajati dve godine, biće usmeren na uspostavljanje pravila i procedura, unapređenje koordinacije između različitih struktura američke kopnene vojske i obuku osoblja specijalizovanog za biološka pitanja.
Naredne faze obuhvatiće uvođenje naprednijih tehnologija i nabavku opreme, uz nastojanja da se uskladi vojna doktrina i utvrde kriterijumi za procenu spremnosti svih snaga za biološku odbranu.
(Sputnik)
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