RAT PROŽDIRE BLISKI ISTOK, HUTI UZVRATILI BRUTALNO SAUDIJCIMA: Razorena tri strateška cilja, pakao u najavi

JEMENSKE oružane snage saopštile su u sredu da su izvele raketne i bespilotne napade na tri strateška cilja u Saudijskoj Arabiji, uključujući objekte kompanije „Aramko“ i međunarodni aerodrom „Kralj Kalid“ u Rijadu, kao odgovor na saudijske napade na Jemen.

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Portparol jemenskih oružanih snaga Jahja Sarija izjavio je da su u operaciji korišćene balističke i krstareće rakete, kao i precizni dronovi, kojima su gađani strateški objekti duboko na teritoriji Saudijske Arabije, prenosi Tasnim.

Prema saopštenju, mete su bili objekti kompanije „Aramko“ u Dahranu, u istočnoj saudijskoj provinciji, međunarodni aerodrom „Kralj Kalid“ u Rijadu i rafinerija „Aramka“ u saudijskoj prestonici.

Jemenske oružane snage navele su da su pogođeni planirani ciljevi, pri čemu su pričinjena materijalna šteta i izbijali požari.

U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na intenziviranje saudijskih napada na Jemen. Jemenska vojska tvrdi da je Saudijska Arabija poslednjih nedelja izvela 2.281 vazdušni i raketni napad i počinila desetine zločina.

Kako je navedeno, operacija je deo kampanje odvraćanja i usledila je nakon ranijih upozorenja jemenskih oružanih snaga.

Vojska je upozorila da će se napadi na ciljeve duboko na teritoriji Saudijske Arabije nastaviti narednih dana, navodeći da će saudijski aerodromi i naftna postrojenja i dalje biti potencijalne mete. Rijadu su upućena i upozorenja na ozbiljne posledice.

U dodatnom upozorenju, jemenske oružane snage pozvale su međunarodne avio-kompanije, civile i zaposlene na aerodromima da odmah napuste aerodrome koji su označeni kao mete, uz obrazloženje da su ti objekti postali legitimni ciljevi.

Na kraju saopštenja, jemenska vojska ponovila je da će se pridržavati principa „blokada za blokadu“ i „eskalacija za eskalaciju“. Dodala je da će mete biti i snage koje deluju na strani Saudijske Arabije, sve dok napadi na Jemen ne prestanu i blokada ne bude ukinuta.

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