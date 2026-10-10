Svet

GRAĐANI SAD DOBILI VAŽNO OBAVEŠTENJE: Vlasti upozorile na opasnu pojavu

Танјуг

10. 10. 2026. u 09:17

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AMERIČKI Nacionalni centar za uragane (NHC) saopštio je danas da se ciklon Isajas kreće preko južne Alabame, kao i da se pretnja od bujičnih poplava i jakih vetrova proširila dublje u unutrašnjost kopna.

ГРАЂАНИ САД ДОБИЛИ ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Власти упозориле на опасну појаву

Foto: Unsplash/Torsten Dederichs tdederichs

Tropska oluja se nalazi na oko 58,5 kilometara južno-jugozapadno od Montgomerija, sa maksimalnim postojanim vetrovima od 100 kilometara na sat, mavodi se u saopštenju NHC, prenosi Rojters.

Očekuje se dalje slabljenje oluje, ali će Isajas nastaviti da izaziva udare vetra duboko u unutrašnjosti pre nego što u toku subote oslabi ispod jačine olujnog vetra, naveo je NHC.

Skoro 380.000 ljudi na Floridi i više od 210.000 u Alabami ostalo je bez struje kada je oluja pogodila obalu, pokazali su podaci na veb-sajtu Poweroutage.us.

- Deklaracije o vanrednom stanju odobrene su na Floridi i u Alabami kako bi se osiguralo da federalni resursi budu dostupni za odgovor na Isaias - objavio je ranije danas američki ministar unutrašnjih poslova Markvejn Malin na platformi X.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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