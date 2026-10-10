RUSKO NEBO POSTALO NEPROBOJNA TVRĐAVA: 560 ukrajinskih dronova popadalo k'o kruške u jednoj noći

RUSKE snage protivvazduhoplovne odbrane (PVO) presrele su i uništile tokom protekle noći 560 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona, kao i iznad akvatorija Azovskog i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: AI generated/ChatGPT

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u periodu od 20 časova 9. oktobra, do osam časova 10. oktobra, uništeno preko 500 dronova iznad više ruskih regiona.

- Dežurne snage protivvazduhoplovne odbrane presrele su i uništile 560 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Penzenske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Krim, kao i iznad akvatorija Azovskog i Crnog mora - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Ruska vojska nastavila je sa uspešnom odbranom teritorije, pošto je u prethodnoj noći oborila 505 neprijateljskih dronova.

Glavni razlog ovako visokog procenta uspešnosti, prema analizama stručnjaka, leži u tome što su kopnene snage značajno transformisale svoj PVO sistem, koji je sada najbolji na svetu.

(RT Balkan)

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