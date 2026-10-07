GRADONAČELNIK PARISKOG PREDGRAĐA: Protesti ovde nisu novina, dešavaju se na početku svake školske godine
GRADONAČELNIK pariskog predgrađa Sen Deni, Bali Bagajaoko, izjavio je danas da je tokom današnjih protesta u Parizu pružio podršku učenicima iz tog predgrađa, kao i da je od policije zatražio da ne kreće u juriš na demonstrante.
- Odlučili su da krenu u juriš i zapravo nasrnu na učenike, od kojih mnogi nisu pokazali nikakvo agresivno ponašanje prema policajcima - rekao je Bagajoko, član stranke krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI), prenosi Rojters.
On je dodao da je policija uprkos tome ispalila suzavac na demonstrante, uključujući i na njega.
- Protesti ovde nisu novina, dešavaju se na početku svake školske godine. Obećanje republike o jednakosti, posebno kada je reč o radničkim četvrtima, ali i ruralnim područjima, ne poštuje se - ocenio je Bagajoko.
Prema njegovim rečima, vlada treba da da prioritet ulaganju u obrazovanje i uvede veće poreze milijarderima.
Poruke političara na vlasti da iza protesta širom zemlje stoji stranka LFI, Bagajoko je odbacio kao uvredljive po demonstrante.
- Srednjoškolci koji su bili na ulici mogli su da budu i moja deca. Moja je dužnost da budem uz njih - rekao je Bagajoko.
Predgrađe Sen-Deni, u kojem je stopa siromaštva više nego dvostruko viša od nacionalnog proseka, bio je jedno od prvih mesta gde su krajem septembra izbili učenički protesti zbog pretrpanih i neuslovnih učionica, nedostatka nastavnog kadra i nejednakih mogućnosti za sve đake.
Bagajoko je ranije pogođen dok je pokušavao da smiri napetosti između policije i mladih demonstranata.
Bagajoko se postavio između dve strane tokom velikog protesnog marša u Parizu organizovanog zbog loših radnih uslova u francuskim školama.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama se vidi gradonačelnik Bagajoko između demonstranata i policije, a potom nestaje u oblaku suzavca koji je policija ispalila na njega i demonstrante.
Incident se dogodio na dan kada je širom Francuske demonstriralo više od 266.000 ljudi u znak podrške protestima učenika i studenata.
Prema zvaničnim procenama, samo u Parizu na ulicama je bilo oko 56.000 ljudi.
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