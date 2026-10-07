GRADONAČELNIK PARISKOG PREDGRAĐA: Protesti ovde nisu novina, dešavaju se na početku svake školske godine

GRADONAČELNIK pariskog predgrađa Sen Deni, Bali Bagajaoko, izjavio je danas da je tokom današnjih protesta u Parizu pružio podršku učenicima iz tog predgrađa, kao i da je od policije zatražio da ne kreće u juriš na demonstrante.

AP Photo/Jean-Francois Badias

- Odlučili su da krenu u juriš i zapravo nasrnu na učenike, od kojih mnogi nisu pokazali nikakvo agresivno ponašanje prema policajcima - rekao je Bagajoko, član stranke krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI), prenosi Rojters.

On je dodao da je policija uprkos tome ispalila suzavac na demonstrante, uključujući i na njega.

- Protesti ovde nisu novina, dešavaju se na početku svake školske godine. Obećanje republike o jednakosti, posebno kada je reč o radničkim četvrtima, ali i ruralnim područjima, ne poštuje se - ocenio je Bagajoko.

Prema njegovim rečima, vlada treba da da prioritet ulaganju u obrazovanje i uvede veće poreze milijarderima.

Poruke političara na vlasti da iza protesta širom zemlje stoji stranka LFI, Bagajoko je odbacio kao uvredljive po demonstrante.

- Srednjoškolci koji su bili na ulici mogli su da budu i moja deca. Moja je dužnost da budem uz njih - rekao je Bagajoko.

Predgrađe Sen-Deni, u kojem je stopa siromaštva više nego dvostruko viša od nacionalnog proseka, bio je jedno od prvih mesta gde su krajem septembra izbili učenički protesti zbog pretrpanih i neuslovnih učionica, nedostatka nastavnog kadra i nejednakih mogućnosti za sve đake.

Bagajoko je ranije pogođen dok je pokušavao da smiri napetosti između policije i mladih demonstranata.

Bagajoko se postavio između dve strane tokom velikog protesnog marša u Parizu organizovanog zbog loših radnih uslova u francuskim školama.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama se vidi gradonačelnik Bagajoko između demonstranata i policije, a potom nestaje u oblaku suzavca koji je policija ispalila na njega i demonstrante.

Incident se dogodio na dan kada je širom Francuske demonstriralo više od 266.000 ljudi u znak podrške protestima učenika i studenata.

Prema zvaničnim procenama, samo u Parizu na ulicama je bilo oko 56.000 ljudi.