HITNO SE OGLASIO PREDSEDNIK SOMALIJE: "Nećemo to tolerisati, ne prihvatamo prisustvo Izraela ovde"

PREDSEDNIK Somalije Hasan Šeik Mahmud izjavio je danas da njegova zemlja ni pod kojim okolnostima neće da prihvati izraelsko prisustvo u zemlji na način na koji se Izrael približava somalijskoj teritoriji, ističući da će se Mogadiš nositi sa onim što je opisao kao "izazov" koji predstavljaju izraelski potezi.

AP Photo/Seth Wenig

Šeik Mahmud je dodao, u intervjuu za Al Džaziru, koji će u celosti biti emitovan sutra da Izrael planira da uspostavi pomorsku bazu u gradu Berbera i da koristi njen aerodrom, s obzirom na to da je pravi cilj ovih poteza približavanje zemljama Persijskog zaliva i Iranu.

On je, takođe, rekao da je narod Somalilenda potpuno protiv izraelskog prisustva, ističući da će njegova zemlja nastaviti da se bavi ovim pitanjem na način koji očuva njen suverenitet i interese.

Šeik Mahmud je istakao da pokušaji prenošenja kriza sa Bliskog istoka u Somaliju neće uspeti, objašnjavajući da se njegova zemlja suočava sa višestrukim izazovima vezanim za njenu teritoriju i teritorijalne vode.

On je objasnio da se Somalija ranije suočila sa pokušajima da joj zauzmu delove njenih teritorijalnih voda, koje je povratila kroz međunarodno pravo, a takođe, se suočila sa još jednim pokušajem da joj bude ustupljen deo teritorije kako bi dobila pristup moru, što je Mogadiš odbio.

Predsednik Somalije je opisao odnose sa Etiopijom kao dobre, napominjući da je radio na njihovom jačanju otkako je ponovo preuzeo dužnost.

Naglasio je da se Somalija ne protivi tome da Etiopija, zemlja bez izlaza na more, ima pristup moru preko svoje teritorije, niti se protivi tome da Etiopija ima pomorski trgovinski izlaz.

Šeik Mahmud je istakao da 16 afričkih zemalja nema izlaz na more, ali da imaju pravo pristupa moru, dodajući da odnose između priobalnih zemalja i država bez izlaza na more uređuju međunarodna pravila i sporazumi, među kojima je najznačajnija Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Potvrdio je spremnost svoje zemlje da dozvoli Etiopiji da koristi dve ili tri somalijske luke za uvoz i izvoz robe, nagoveštavajući mogućnost zaključivanja ekonomskih sporazuma koji regulišu takse i carine.

Šeik Mahmud je otkrio da je Etiopija obavestila Somaliju o svojoj potrebi za izlazom na more, ali još nije podnela zvanični zahtev u tom pogledu.

Govoreći o regionalnoj bezbednosti, predsednik Somalije je rekao da grupa Huti destabilizuje region i ometa plovidbu u moreuzu Bab el-Mandabu, s obzirom na važnost pomorskog prolaza za međunarodnu trgovinu.

Kada je reč o borbi protiv terorizma, Šeik Mahmud je potvrdio da Sjedinjene Američke Države ostaju najjači partner Mogadiša, ističući nastavak zajedničke bezbednosne saradnje između njih.

On je za rekao da pokret "Al-Šabab" više nije prisutan u većim gradovima, ističući da je nemoguće da povrati kontrolu nad Somalijom.