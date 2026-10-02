POSADA haubice D-30 kalibra 122 mm iz sastava grupe snaga „Dnjepar” pogodila je utvrđeni položaj Oružanih snaga Ukrajine u blizini Orehova u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

M OD Rusije

Operater izviđačke bespilotne letelice uočio je položaj u šumskom pojasu. Nakon dodatnog izviđanja, koordinate cilja prenete su na komandno mesto, odakle su podaci prosleđeni artiljeriji.

Posada iz sastava 42. gardijske motorizovane streljačke divizije 58. gardijske kombinovane armije zauzela je vatreni položaj, postavila oruđe i otvorila vatru. Ministarstvo odbrane je navelo da je utvrđeni položaj pogođen, a da su ukrajinski vojnici koji su se tamo nalazili poginuli.

Nakon izvršenja zadatka, artiljerci su kamuflirali svoj položaj i povukli se u zaklon. Prema navodima resora, posade haubica D-30 na pravcu ka Orehovu takođe dejstvuju po oklopnim vozilima, vatrenim položajima i skladištima municije Oružanih snaga Ukrajine.

Ranije su posade topova D-30 grupe snaga „Istok” uništile uporišta i živu silu Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti.

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