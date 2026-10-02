RUSKI „UBICA STARLINKA” ŠOKIRAO NATO: Putin najavio, sada izlazi na prve linije fronta!

RUSKA vojska bi mogla da upotrebi najnoviji sistem „Rasvet” u zoni specijalne vojne operacije.

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Vojni ekspert Aleksej Anpilogov objasnio je kako bi taj sistem mogao da pomogne u napadima na Oružane snage Ukrajine.

Podsetimo, „Rasvet” je satelitski sistem u niskoj orbiti koji je razvila ruska vazduhoplovno-kosmička kompanija „Biro 1440”. Sateliti se postavljaju na visinu od približno 800 kilometara. Prvih 16 satelita lansirano je u martu, a u planu je postavljanje do 383 satelita do 2030. godine i do 900 do 2035. godine.

Ruski sistem nazivaju „ubicom” ili pandanom „Starlinku”. Iako su oba sistema sazvežđa satelita u niskoj orbiti namenjena pružanju globalnog pristupa internetu, „Rasvet” poseduje jedinstvene karakteristike. Ovaj domaći proizvod se ističe upotrebom laserske komunikacije između satelita i višom orbitom, što potencijalno omogućava pokrivenost uz manji broj satelita.

„Svakako da je takav sistem od interesa za vojsku. Mnoge vojne misije podrazumevaju korišćenje širokopojasnog internet kanala velike snage za prenos informacija sa nekog objekta – obično onog koji se kreće – kao i za slanje različitih komandnih signala iz komandnog centra. O kakvim je objektima reč? Na primer, o jurišnim dronovima. Naime, sistem grupnog napada (roj dronova) trenutno je izuzetno obećavajući i tražen koncept. Grupa dronova vrši detaljno operativno izviđanje, a zatim izvodi napad na usklađen način”, objasnio je vojni ekspert.

Anpilogov je napomenuo da se sistem „Rasvet” može koristiti i direktno na liniji borbenog dodira.

„Svi naši položaji mogu koristiti ovaj širokopojasni internet na isti način na koji Oružane snage Ukrajine trenutno koriste ’Starlink’. Naš sistem je veoma bezbedan jer poseduje sopstveni sistem enkripcije”, dodao je stručnjak.

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Prema rečima vojnog stručnjaka, ovaj domaći proizvod ima niz prednosti.

„Reč je o sistemu širokopojasnog interneta koji funkcioniše u niskoj orbiti. Nazivaju ga pandanom sistemu 'Starlink', ali to su različiti sistemi. Oni rade na različitim visinama i zasnivaju se na drugačijim konceptima. 'Starlink' je, u suštini, bio prvi takav sistem. Prilikom razvoja sistema 'Rasvet' uzeti su u obzir kako pozitivni, tako i negativni aspekti američkog sistema. Konkretno, ruski sistem se zasniva na laserskoj komunikaciji između satelita, što omogućava veći protok podataka uz manji broj satelita”, objasnio je stručnjak.

Anpilogov je dodao da tehnologija prenosa podataka putem lasera ​​pakuje informacije u veoma uzak snop koji je teško presresti.

Ovaj sistem se ne razmatra samo kao infrastrukturni projekat za civilni internet, već i kao sredstvo za obezbeđivanje pouzdane komunikacije u udaljenim regionima i za posebne zadatke (uključujući podršku radu bespilotnih letelica, komunikaciju u saobraćaju i u oblastima sa ograničenom infrastrukturom).

Komercijalno pokretanje usluge širokopojasne satelitske komunikacije zasnovane na sazvežđu satelita „Rasvet” planirano je za 2027. godinu. Sateliti su opremljeni komunikacionim sistemom 5G NTN, unapređenim sistemom napajanja, terminalima za lasersku komunikaciju između satelita i plazma pogonskim sistemom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je u junu, govoreći na sastanku sa vojnim osobljem, izjavio da ovaj domaći sistem ne zaostaje za američkim „Starlinkom”, a da ga u nekim aspektima možda čak i prevazilazi.

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