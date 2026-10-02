TRAMP IZDAO NAREĐENJE: Treći nosač aviona i 9.000 američkih vojnika kreću na novi zadatak

PENTAGON šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok dok predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući mogućnost nastavka kampanje bombardovanja nakon izbora na polovini mandata, prenose mediji.

Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Udarna grupa nosača aviona "Teodor Ruzvelt" napustila je San Dijego u nedelju, sa između 9.000 i 10.000 vojnika, a očekuje se da će u region stići u novembru.

Nije jasno da li će raspoređivanje "Teodora Ruzvelta" biti iskorišćeno za zamenu drugog nosača aviona u regionu ili za povećanje broja američkih snaga.

U regionu se već nalaze nosači "Džordž H. V. Buš" i "Džordž Vašington", koji je u avgustu zamenio nosača "Abraham Linkoln" nakon njegovog dugog boravka u regionu.

"Džordž Vašington" je inače raspoređen u Tihom okeanu i nalazi se u Japanu.

Kako je navedeno, Pentagon je napravio planove da "Teodor Ruzvelt" bude spreman za dug boravak, uključujući povećanje zaliha hrane, higijenskih i drugih potrepština, kao i poboljšanje komunikacije mornara sa porodicama i uslova života na nosaču.

Načelnik pomorskih operacija admiral Daril Kodl rekao je prošlog meseca da su obezbeđeni nova oprema za zabavu, izdržljivija oprema za fitnes, rezervne kardio sprave i praznični materijal.

Tramp je prošle nedelje odbacio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre, ocenivši ga neprihvatljivim.

Iran je saopštio da bi tokom tog perioda otvorio Ormuski moreuz, dok visoki zvaničnici američke administracije tvrde da SAD već dopremaju naftu kroz taj strateški prolaz.

Tramp je, takođe, nagovestio mogućnost nastavka bombardovanja Irana nakon srednjoročnih izbora.

"Jer smo uništavanjem Irana stvorili mir u svetu", rekao je on juče za časopis "Tajm", dodajući da sa Iranom "nikada ne biste mogli da imate mir".

(Sputnjik)