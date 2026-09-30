DOŠAO U MOSKVU DA DIREKTNO UPOZORI PUTINA: Nemački izveštaj o poseti direktora CIA Rusiji

DIREKTOR CIA Džon Retklif je tokom posete Moskvi upozorio Kremlj na mogući kolaps sličan onom koji je zadesio Sovjetski Savez devedesetih godina, ukoliko se nastavi rat u Ukrajini, navodi se u novom nemačkom izveštaju.

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Retklif je nenajavljeno posetio Moskvu krajem avgusta, a detalji te posete nisu javno saopšteni.

Međutim, nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) je u subotu, pozivajući se na "visokog diplomatu upoznatog sa brifinzima CIA za zapadne partnerske službe", preneo da je Retklif upozorio Moskvu na potencijalni kolaps sličan onom koji je doživeo SSSR.

Prema pisanju tog lista, Retklif je preneo procenu Vašingtona da Rusija ima poteškoća u ostvarivanju vojnih uspeha, dok njena ekonomija rizikuje slom pod pritiskom rata, čime je pojačan poziv Moskvi da pregovara i da ne računa na to da će Vašington napustiti Kijev.

Nedavni izveštaji ukazuju na to da Kremlj očekuje da će budžetski deficit 2026. godine dostići 3,2% bruto domaćeg proizvoda (BDP) – što je porast u odnosu na raniju procenu od 1,6% – dok istovremeno, uz optimizam, spušta tu prognozu za 2027. godinu na 2%, uglavnom putem zaduživanja.

Radi poređenja, procena Svetske banke iz marta 1992. godine ukazivala je na to da je budžetski deficit u odnosu na bruto nacionalni proizvod (BNP) 1991. godine – godine raspada – iznosio 20%, nakon što je prethodno porastao sa prosečnih 2% s početka osamdesetih godina. Ipak, sam taj pokazatelj nije pouzdan znak neizbežnog ekonomskog kolapsa.

Ipak, tvrdnje lista FAZ uglavnom se poklapaju sa onima koje je nakon posete objavio New York Times (NYT). Taj list je, pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike, naveo da je Retklif izneo sličnu procenu Aleksandru Bortnjikovu, šefu ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

Američki zvaničnici su se, navodno, nadali da će Putin – koji je i sam bivši sovjetski obaveštajac – ozbiljnije shvatiti poruku direktora CIA nego onu upućenu putem uobičajenih diplomatskih kanala.

Drugi mediji su spekulisali da je cilj posete možda bio upozoriti Moskvu da ne pomaže Iranu, odnosno da ne preduzima korake koji bi doveli do eskalacije sukoba sa NATO-om.

Ruski lider Vladimir Putin potpisao je tri neobjavljena ukaza nakon Retklifove posete – iako njihova veza sa tom posetom ostaje nejasna – dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da je Kijev naknadno obavešten o poseti, bez iznošenja detalja.

Zelenski se, kako se navodi, takođe sastao sa Retklifom tokom zaustavljanja u Irskoj na putu ka Generalnoj skupštini UN u Njujorku u septembru, nakon ranijih glasina da bi Retklif mogao da preuzme ulogu pregovarača od američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera zbog izostanka napretka.

Iako nije jasno da li je Retklif uputio upozorenje o mogućem kolapsu po uzoru na onaj sovjetski, Moskva se pripremila za značajnu eskalaciju.

Nekoliko dana nakon izbora za Državnu dumu sredinom septembra, Putin je potpisao novi ukaz o povećanju brojnosti vojske na 2,4 miliona pripadnika, uključujući 1,5 miliona vojnika u aktivnoj službi, dok je Kijev upozorio da Moskva takođe povećava brojnost severnokorejskih kontingenata raspoređenih u zemlji.

Kada je reč o finansijama, Moskva planira i istorijsko povećanje izdataka za odbranu u budžetu za 2027. godinu, čime bi ta suma dostigla rekordnih 17,1 bilion rubalja (203 milijarde dolara) – što čini oko 35% ukupnih federalnih rashoda Rusije te godine.

Ove mere se takođe poklapaju sa upozorenjima iz Evrope o mogućem oružanom sukobu sa Moskvom u narednim mesecima, dok Kremlj istovremeno podiže nivo svoje nuklearne gotovosti u eksklavi Kalinjingrad.

S obzirom na to da je ruska zimska ofanziva protiv Ukrajine, prema navodima Kijeva, punom snagom počela u sredu, 30. septembra, i da Kremlj za sada isključuje mogućnost mirovnih pregovora, list FAZ je izneo mišljenje da bi zima mogla biti Putinov poslednji pokušaj da učvrsti svoju poziciju pre početka pregovora.

(B92)