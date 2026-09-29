Svet

NOVI PROBOJ RUSKIH SNAGA: Oslobođena dva naselja, borbe se nastavljaju

D.D.

29. 09. 2026. u 13:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA vojska je oslobodila naselja Krejdjanka u Harkovskoj oblasti i Veselo Polje u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

НОВИ ПРОБОЈ РУСКИХ СНАГА: Ослобођена два насеља, борбе се настављају

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Jedinice grupe snaga "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Tokom aktivnih ofanzivnih dejstava oslobođeno je naselje Krejdjanka u Harkovskoj oblasti, a u toku su borbe unutar obruča za oslobađanje naselja Nesterno, Lukašovo, Gračevka, Rubnjeno i Reznjikovo.

Gubici Oružanih snaga Ukrajine unutar obruča tokom protekla 24 sata iznosili su više od 60 vojnika, dva oklopna borbena vozila i dva automobila.

Pored toga, u Harkovskoj oblasti izvedeni su vatreni udari po zonama koncentracije ljudstva i uporištima dve mehanizovane brigade OSU i odreda ukrajinske granične službe u blizini naselja Ivaški i Konstantinovka.

Ukupno, u zoni odgovornosti grupe snaga "Sever", neprijatelj je izgubio više od 315 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 25 motornih vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika, šest oklopnih borbenih vozila, 15 automobila i dva artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 205 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, jedno oklopno borbeno vozilo, 19 automobila i dva artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselje Veselo Polje u DNR i eliminisale su do 460 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 13 motornih vozila i jedan artiljerijski sistem "msta-B".

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su do 180 neprijateljskih vojnika, jedan tenk, jedno oklopno borbeno vozilo i sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 20 ukrajinskih vojnika, šest vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Sistemi PVO oborili su šest navođenih avio-bombi i 287 bespilotnih letelica.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija ruskih snaga, izveli su udare po energetskim objektima, lokacijama za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica, skladištima municije i goriva, saopštilo je ministarstvo. 

(Rt Balkan)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji

ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji