NOVI PROBOJ RUSKIH SNAGA: Oslobođena dva naselja, borbe se nastavljaju
RUSKA vojska je oslobodila naselja Krejdjanka u Harkovskoj oblasti i Veselo Polje u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Jedinice grupe snaga "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Tokom aktivnih ofanzivnih dejstava oslobođeno je naselje Krejdjanka u Harkovskoj oblasti, a u toku su borbe unutar obruča za oslobađanje naselja Nesterno, Lukašovo, Gračevka, Rubnjeno i Reznjikovo.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine unutar obruča tokom protekla 24 sata iznosili su više od 60 vojnika, dva oklopna borbena vozila i dva automobila.
Pored toga, u Harkovskoj oblasti izvedeni su vatreni udari po zonama koncentracije ljudstva i uporištima dve mehanizovane brigade OSU i odreda ukrajinske granične službe u blizini naselja Ivaški i Konstantinovka.
Ukupno, u zoni odgovornosti grupe snaga "Sever", neprijatelj je izgubio više od 315 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 25 motornih vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika, šest oklopnih borbenih vozila, 15 automobila i dva artiljerijska sistema.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 205 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, jedno oklopno borbeno vozilo, 19 automobila i dva artiljerijska sistema.
Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselje Veselo Polje u DNR i eliminisale su do 460 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 13 motornih vozila i jedan artiljerijski sistem "msta-B".
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su do 180 neprijateljskih vojnika, jedan tenk, jedno oklopno borbeno vozilo i sedam automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 20 ukrajinskih vojnika, šest vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Sistemi PVO oborili su šest navođenih avio-bombi i 287 bespilotnih letelica.
Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija ruskih snaga, izveli su udare po energetskim objektima, lokacijama za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica, skladištima municije i goriva, saopštilo je ministarstvo.
(Rt Balkan)
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