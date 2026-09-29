"GVOZDENA VOLJA I ODLUČNOST" Rusija je ponosna na veliki broj heroja SVO u Dumi
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov je istakao da se sve ruske političke snage ponose velikim brojem veterana Specijalne vojne operacije među izabranim poslanicima.
- Reč je o ljudima koji su svojim herojstvom zaslužili poštovanje i stekli autoritet, poseduju gvozdenu volju i odlučnost da ostvare svoje ciljeve. Zar to nije garancija uspešnog rada? - upitao je Peskov.
Prema njegovim rečima, poslanici će pružiti svu neophodnu savetodavnu pomoć kako bi heroji Specijalne vojne operacije, izabrani u Državnu dumu, mogli aktivno da učestvuju u zakonodavnom procesu.
Na pitanje novinara da li će Kremlj pružiti podršku učesnicima Specijalne vojne operacije koji budu izabrani za poslanike Državne dume, odgovorio je:
- Kao i svi u našoj zemlji – kao svi ljudi, sve institucije i sve stranke, pa i sam Kremlj kao poseban subjekat nastaviće to da čini. Kremlj već veoma aktivno učestvuje u sprovođenju širokog spektra programa pomoći i podrške našim herojima i vojnicima- naveo je on.
Ranije je Ela Pamfilova, predsednica Centralne izborne komisije Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom izvestila da je 46 učesnika Specijalne vojne operacije prvi put izabrano u Državnu dumu.
Izbori za Državnu dumu devetog saziva održani su u Rusiji od 18. do 20. septembra. U novi saziv izabrani su predstavnici pet političkih stranaka — Jedinstvene Rusije, KPRF-a, LDPR-a, Novih ljudi i Pravedne Rusije — kao i predstavnik stranke Rodina i četiri nezavisna kandidata.
(RT Balkan)
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