EVROPSKI DUBAI NA ATINSKOJ RIVIJERI: Megaprojekat koji menja mapu Mediterana i vraća Grčku na svetsku scenu

NA pistama sa kojih su nekada poletali i sletali avioni, na prostoru decenijama napuštenog starog aerodroma Elinikon, danas niče najveći i najmoderniji projekat gradske transformacije u Evropi.

Lucas Vallecillos / VWPics / Profimedia

Ovaj ambiciozni graditeljski poduhvat, čija ukupna vrednost premašuje 8 milijardi evra, obuhvata prostor od čak 6,2 miliona kvadratnih metara atinskog priobalja. Ovde se stvara potpuno nova, tehnološki superiorna gradska celina koja se neće samo mehanički pripojiti grčkoj prestonici. Ona je projektovana da iz korena promeni celokupan vizuelni, ekonomski i strateški identitet ovog dela Mediterana, zbog čega je već zadobila nezvaničnu titulu — „evropski Dubai”.

Od decenijske stagnacije do razvojnog preokreta

Grčka se godinama suočavala sa ozbiljnim strukturnim potresima, dugotrajnom fiskalnom krizom i strogim međunarodnim merama štednje koje su uticale na socijalnu i ekonomsku stabilnost zemlje. Međutim, početak realizacije Elinikona označio je jasan prelazak sa kriznog menadžmenta na dugoročnu razvojnu strategiju. Na samom terenu, radovi koje predvodi vodeći domaći investitor „Lambda Divelopment” sada se odvijaju u punom intenzitetu, a ekonomski pokazatelji potvrđuju da projekat ima značajan makroekonomski uticaj. Prema finalnim procenama, ovaj megapolis će samostalno uvećati grčki BDP za oko 2,4 do 2,5 procenata, obezbediti preko 14 milijardi evra direktnih poreskih prihoda državi i tokom svojih faza generisati do 85.000 novih radnih mesta. Finansijska konsolidacija Atine ovde se više ne posmatra kroz statističke izveštaje, već kroz konkretnu izgradnju koja fizički redefiniše izgled i potencijal čitavog atinskog priobalja.

Arhitektonski iskorak i zeleni koncept

Ono što ovaj poduhvat suštinski izdvaja od klasičnog urbanizma evropskih metropola jeste futuristički arhitektonski iskorak koji estetski podseća na bliskoistočne megaprojekte, ali se realizuje uz striktno poštovanje bioklimatskih i ekoloških standarda. Glavni vizuelni pečat čitavom priobalju daje „Rivijera Tauer” — prvi ekološki stambeni oblakoder u Grčkoj. Ova kula sa 50 spratova projektovana je za konačnu visinu od 200 metara i već sada potpuno menja panoramu Saronskog zaliva.

Umesto urbanog sivila, okosnicu ovog kompleksa činiće monumentalni Elinikon park . Na prostoru od dva miliona kvadratnih metara, ova lokacija postaje najveći priobalni park na Mediteranu, osmišljen kao glavna zelena oaza i regulator mikroklime grčke prestonice. Prve javne zone, uključujući i veliki sportski kompleks sa atletskim stazama i modernim terenima, već su zvanično otvoreni za građane i već uveliko služe kao lokacije za međunarodna takmičenja i kulturne događaje.

Turizam nove generacije

Grčka beleži snažne rezultate sa prilivom koji premašuje 35 miliona turista, ali Atina ovim projektom želi da konačno izađe iz okvira klasičnog, sezonskog letnjeg turizma. Inkorporiranjem svetskih brendova, poput luksuznog hotelskog kompleksa „Mandarin Orijental” , velikih kongresnih centara i spektakularnog „Hard Rok“kazina prestonica se pozicionira kao svetska destinacija koja živi tokom cele godine.

Elinikon je utemeljen na konceptu „petnaestominutnog grada“. To znači da je celokupni prostor organizovan tako da su sve vitalne tačke, od posla do plaže, dostupne za svega 15 minuta pešačenja ili vožnje biciklom. Sva komunalna infrastruktura — od optimizacije potrošnje vode do pametnog upravljanja saobraćajem i otpadom — povezana je u jedinstven digitalni sistem, kojim će građani i posetioci upravljati direktno preko integrisane gradske aplikacije Livio.

Srpski trag pod maslinama Atinske rivijere

Svoje mesto pod suncem na ovom ekskluzivnom parčetu mediteranske obale već decenijama pronalaze i naši ljudi. Srpska dijaspora u Atini broji na hiljade građana, a mnogi od njih su svoj dom izgradili upravo u južnom, primorskom kraju grada, koji je sada u središtu ove velike građevinske i urbane transformacije.

Među najistaknutijim predstavnicima naše zajednice koji su na Atinskoj rivijeri ostavili neizbrisiv kulturni i medijski trag nalaze se poznati srpski novinar, scenarista i filmski producent Zvonimir Šimunec i njegova supruga, autorka i novinarka Majda Šimunec. Kroz svoje višegodišnje profesionalno delovanje i autorske projekte, oni su uspeli da izgrade snažne, neraskidive duhovne i kulturne mostove između Srbije i Grčke. Pored njih, ova obala je godinama bila i ostala druga kuća mnogim srpskim sportskim velikanima — od košarkaških legendi poput Žarka Paspalja, do brojnih fudbalera i trenera koji u Grčkoj uživaju status istinskih legendi, trajno vezujući Beograd za luksuzna atinska predgrađa.

Mozaik Atine Grčka prestonica je kompleksna celina sastavljena od specifičnih opština i okruga koji nose potpuno različita obeležja. Dok uži centar grada, poput istorijske Plake, Trga Sintagma i prestižnog Kolonakija, ljubomorno čuva antičko jezgro i državne institucije, u njegovoj neposrednoj blizini pulsira pravi, tradicionalni duh grada. Tu su gusto naseljeni Kipseli, jedan od najstarijih i arhitektonski najzanimljivijih delova prestonice, kao i umetnički Pankrati, koji važi za jednu od najomiljenijih gradskih četvrti lokalnog stanovništva. Kao svojevrsna kičma tog centralnog gradskog tkiva pruža se monumentalna avenija Patision, koja spaja različite epohe i slojeve atinskog društva. Potpuno drugačiji ambijent nude severna predgrađa poput Kifisije, Marusija i Dionisosa, koja važe za tradicionalne aristokratske oaze zaštićene od gradske vreve. Nasuprot njima, na samom jugu, otvara se čuvena Atinska rivijera. Ona obuhvata obalska naselja počevši od Paleo Falirona i Alimosa, preko samog Elinikona gde niče novi mega-grad, pa sve do ekskluzivne Glifade i prestižnog Vuljagmenija. Ovaj primorski pojas decenijama je sinonim za luksuzne rezidencije, peščane plaže, moderne marine i noćni život koji privlači svetski džet-set.

Mediteranski san kao lekcija za Evropu

Ukoliko se završne faze projekta realizuju po ambicioznom planu do 2036. godine, Atina će definitivno postati simbol moderne, digitalizovane i ekološki svesne Evrope. Uspeh Elinikona predstavlja konačni trijumf Grčke nad dugogodišnjom ekonomskom stagnacijom. Spoj stare antičke slave i novog, futurističkog sjaja na Atinskoj rivijeri dokazuje da i najteži finansijski lomovi mogu biti odskočna daska za kreiranje gradova budućnosti, koji više ne gledaju u prošlost, već smelo zakoračuju u sutrašnjicu.

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