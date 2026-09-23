PODVODNI ROBOTI KREĆU U RAT! Vašington i London trljaju ruke: Britanski dron ispalio torpedo, svet u šoku zbog ovog snimka! (VIDEO)

PODVODNA bespilotna letelica izuzetno velikih dimenzija, u vlasništvu Kraljevske mornarice, ispalila je američko teško torpedo tipa Mk 48 tokom testiranja u Škotskoj.

Foto: printskrin YouToube/Navy Lookout

Prema navodima Velike Britanije i Sjedinjenih Država, ovo je bilo prvo lansiranje te vrste sa savezničke autonomne podvodne platforme.

Prema podacima Mornarice SAD, ovo probno ispaljivanje radi potvrde koncepta obavljeno je 13. septembra u Britanskom centru za podvodna ispitivanja i evaluaciju (BUTEC), uz upotrebu letelice XV EXCALIBUR dužine 12 metara i vežbovne verzije torpeda Mk 48.

Britanska vlada je ovaj događaj posebno okarakterisala kao istorijsko ispaljivanje bojevog sredstva sa podvodnog bespilotnog plovila proizvedene u Plimutu, ističući da je to bio prvi put da su Ujedinjeno Kraljevstvo ili SAD lansirali teško torpedo sa podvodnog plovila bez posade, umesto sa podmornice sa posadom.

Testiranje je sprovedeno u okviru projekata „Broadsword” i „Iron”, kao deo druge faze (stuba) saveza AUKUS, pri čemu su inženjeri potvrdili ispravnost mehaničke, električne i softverske integracije neophodne za lansiranje američkog oružja sa britanske autonomnog plovila.



On je dodao: „Integracijom naoružanja, korisnih tereta i arhitektura misija na savezničkim platformama, povećavamo fleksibilnost, obim i borbenu moć naših udruženih snaga i osiguravamo njihovu spremnost da odgovore na strateške izazove budućnosti.”



Mk 48 je teško torpedo Mornarice SAD namenjeno lansiranju sa podmornica, a dizajnirano je za dejstvo protiv površinskih brodova i podmornica. Mornarica SAD je navela da je oružje korišćeno tokom testiranja u Škotskoj bilo vežbovno torpedo, te da je fokus rada bio na potvrdi kompatibilnosti interfejsa između oružja i drona EXCALIBUR.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva saopštila je da ovo ispaljivanje predstavlja značajan korak u razvoju autonomnih kapaciteta za podvodne udare i da će doprineti širim aktivnostima na saradnji između Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Australije.

Premijer Endi Bernam je izjavio: „Naš zajednički rad već pokazuje šta se može postići kada naše dve zemlje udruže svoju stručnost i inovativnost.” On je ovo testiranje povezao sa širim zajedničkim naporima Ujedinjenog Kraljevstva i SAD u oblasti veštačke inteligencije i autonomnih sistema, dodajući: „Ta ambicija je naglašena u našem novom odbrambenom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama koje se tiče veštačke inteligencije i autonomije; ono okuplja najbolje stručnjake kako bismo ojačali zaštitu kritične infrastrukture, odvratili one koji ugrožavaju našu bezbednost i iskoristili ogroman potencijal veštačke inteligencije u našu korist.”



Predloženo partnerstvo okupiće britansku Radnu grupu za brzu implementaciju veštačke inteligencije (Rapid AI Delivery Taskforce) i Kancelariju za digitalne tehnologije i veštačku inteligenciju Ministarstva odbrane SAD. Obe strane imaju za cilj razvoj interoperabilnih kapaciteta zasnovanih na veštačkoj inteligenciji i autonomnim sistemima, namenjenih zadacima kao što su zaštita pomorskih puteva i vazdušnog prostora.



Viceadmiral Robert Gošer, direktor programa za podmornice, izjavio je da je ispaljivanje torpeda predstavljalo rani korak ka dodavanju ofanzivnih sposobnosti autonomnim podvodnim sistemima.



On je rekao: „Demonstracija lansiranja američkog torpeda sa britanskog izuzetno velikog bespilotnog podvodnog vozila (XLUUV) važan je početni korak u razvoju borbene efikasnosti naših autonomnih podvodnih sistema.”



Projekat „Brodsvord” (Broadsword) odobrila je Kancelarija za brzi razvoj sposobnosti pri Ministarstvu mornarice SAD u februaru 2026. godine, a faza testiranja ispaljivanja dostignuta je za manje od sedam meseci. U projektu su učestvovali Kraljevska mornarica, Mornarica SAD, Jedinica za odbrambene inovacije (Defense Innovation Unit), Centar za pomorsko podvodno ratovanje u Kijportu (Naval Undersea Warfare Center Keyport) i industrijski partneri.



Viceadmiral Seiko Okano, direktorka Kancelarije za brzi razvoj sposobnosti, izjavila je: „Ne čekamo deset godina na jednu namenski projektovanu platformu; pioniri smo pristupa koji se zasniva na modularnosti, softverski definisanim rešenjima i otvorenim sistemima, čime se hardver saveznika integriše sa komercijalnim inovacijama radi brzog širenja kapaciteta za distribuirano borbeno delovanje.”



Dalji rad sada se nastavlja kroz projekat „Katlas” (CUTLASS), uz korišćenje „Dajv-XL” (Dive-XL) – izuzetno velikog bespilotnog podvodnog vozila kompanije „Anduril” (Anduril). Ta faza će obuhvatiti ispitivanje integracije korisnog tereta, arhitekture komandovanja i kontrole, kao i taktičke primene, dok tri zemlje članice saveza AUKUS nastavljaju razvoj autonomnih podvodnih sistema uporedo sa svojim flotama podmornica sa ljudskom posadom.



(ukdefencejournal.org.uk/Džordž Alison)

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