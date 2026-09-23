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PODVODNI ROBOTI KREĆU U RAT! Vašington i London trljaju ruke: Britanski dron ispalio torpedo, svet u šoku zbog ovog snimka! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 19:45

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PODVODNA bespilotna letelica izuzetno velikih dimenzija, u vlasništvu Kraljevske mornarice, ispalila je američko teško torpedo tipa Mk 48 tokom testiranja u Škotskoj.

ПОДВОДНИ РОБОТИ КРЕЋУ У РАТ! Вашингтон и Лондон трљају руке: Британски дрон испалио торпедо, свет у шоку због овог снимка! (ВИДЕО)

Foto: printskrin YouToube/Navy Lookout

Prema navodima Velike Britanije i Sjedinjenih Država, ovo je bilo prvo lansiranje te vrste sa savezničke autonomne podvodne platforme.

Prema podacima Mornarice SAD, ovo probno ispaljivanje radi potvrde koncepta obavljeno je 13. septembra u Britanskom centru za podvodna ispitivanja i evaluaciju (BUTEC), uz upotrebu letelice XV EXCALIBUR dužine 12 metara i vežbovne verzije torpeda Mk 48.

Britanska vlada je ovaj događaj posebno okarakterisala kao istorijsko ispaljivanje bojevog sredstva sa podvodnog bespilotnog plovila proizvedene u Plimutu, ističući da je to bio prvi put da su Ujedinjeno Kraljevstvo ili SAD lansirali teško torpedo sa podvodnog plovila bez posade, umesto sa podmornice sa posadom.

Testiranje je sprovedeno u okviru projekata „Broadsword” i „Iron”, kao deo druge faze (stuba) saveza AUKUS, pri čemu su inženjeri potvrdili ispravnost mehaničke, električne i softverske integracije neophodne za lansiranje američkog oružja sa britanske autonomnog plovila.

Načelnik pomorskih operacija SAD, admiral Daril Kodl, izjavio je: „Ovo uspešno testiranje predstavlja istorijski iskorak za savezničko podvodno ratovanje. Potvrda da možemo besprekorno lansirati američko teško torpedo sa autonomnog podvodnog plovila Kraljevske mornarice potvrđuje našu zajedničku viziju istinske međusobne zamenljivosti.”

On je dodao: „Integracijom naoružanja, korisnih tereta i arhitektura misija na savezničkim platformama, povećavamo fleksibilnost, obim i borbenu moć naših udruženih snaga i osiguravamo njihovu spremnost da odgovore na strateške izazove budućnosti.”


Mk 48 je teško torpedo Mornarice SAD namenjeno lansiranju sa podmornica, a dizajnirano je za dejstvo protiv površinskih brodova i podmornica. Mornarica SAD je navela da je oružje korišćeno tokom testiranja u Škotskoj bilo vežbovno torpedo, te da je fokus rada bio na potvrdi kompatibilnosti interfejsa između oružja i drona EXCALIBUR.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva saopštila je da ovo ispaljivanje predstavlja značajan korak u razvoju autonomnih kapaciteta za podvodne udare i da će doprineti širim aktivnostima na saradnji između Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Australije.

Premijer Endi Bernam je izjavio: „Naš zajednički rad već pokazuje šta se može postići kada naše dve zemlje udruže svoju stručnost i inovativnost.” On je ovo testiranje povezao sa širim zajedničkim naporima Ujedinjenog Kraljevstva i SAD u oblasti veštačke inteligencije i autonomnih sistema, dodajući: „Ta ambicija je naglašena u našem novom odbrambenom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama koje se tiče veštačke inteligencije i autonomije; ono okuplja najbolje stručnjake kako bismo ojačali zaštitu kritične infrastrukture, odvratili one koji ugrožavaju našu bezbednost i iskoristili ogroman potencijal veštačke inteligencije u našu korist.”

Predloženo partnerstvo okupiće britansku Radnu grupu za brzu implementaciju veštačke inteligencije (Rapid AI Delivery Taskforce) i Kancelariju za digitalne tehnologije i veštačku inteligenciju Ministarstva odbrane SAD. Obe strane imaju za cilj razvoj interoperabilnih kapaciteta zasnovanih na veštačkoj inteligenciji i autonomnim sistemima, namenjenih zadacima kao što su zaštita pomorskih puteva i vazdušnog prostora.

Viceadmiral Robert Gošer, direktor programa za podmornice, izjavio je da je ispaljivanje torpeda predstavljalo rani korak ka dodavanju ofanzivnih sposobnosti autonomnim podvodnim sistemima.

On je rekao: „Demonstracija lansiranja američkog torpeda sa britanskog izuzetno velikog bespilotnog podvodnog vozila (XLUUV) važan je početni korak u razvoju borbene efikasnosti naših autonomnih podvodnih sistema.”

Projekat „Brodsvord” (Broadsword) odobrila je Kancelarija za brzi razvoj sposobnosti pri Ministarstvu mornarice SAD u februaru 2026. godine, a faza testiranja ispaljivanja dostignuta je za manje od sedam meseci. U projektu su učestvovali Kraljevska mornarica, Mornarica SAD, Jedinica za odbrambene inovacije (Defense Innovation Unit), Centar za pomorsko podvodno ratovanje u Kijportu (Naval Undersea Warfare Center Keyport) i industrijski partneri.

Viceadmiral Seiko Okano, direktorka Kancelarije za brzi razvoj sposobnosti, izjavila je: „Ne čekamo deset godina na jednu namenski projektovanu platformu; pioniri smo pristupa koji se zasniva na modularnosti, softverski definisanim rešenjima i otvorenim sistemima, čime se hardver saveznika integriše sa komercijalnim inovacijama radi brzog širenja kapaciteta za distribuirano borbeno delovanje.”

Dalji rad sada se nastavlja kroz projekat „Katlas” (CUTLASS), uz korišćenje „Dajv-XL” (Dive-XL) – izuzetno velikog bespilotnog podvodnog vozila kompanije „Anduril” (Anduril). Ta faza će obuhvatiti ispitivanje integracije korisnog tereta, arhitekture komandovanja i kontrole, kao i taktičke primene, dok tri zemlje članice saveza AUKUS nastavljaju razvoj autonomnih podvodnih sistema uporedo sa svojim flotama podmornica sa ljudskom posadom.


(ukdefencejournal.org.uk/Džordž Alison)

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