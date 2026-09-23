PREDLOŽEN PLAN ZA OBNOVU I UPRAVLJANJE GAZOM: Nećete verovati koliko će da košta
ODBOR za mir američkog predsednika Donalda Trampa predložio je danas šestomesečni plan vredan oko 2,45 milijardi dolara za početak obnove i uspostavljanje upravljanja u Pojasu Gaze, koji obuhvata 66 projekata i deo je Trampovog plana od 20 tačaka za okončanje rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamasa.
Plan je predstavljen na sastanku Odbora uz upozorenje da predstoje velike prepreke na putu obnove teško razorenog Pojasa Gaze.
Bivši britanski premijer Toni Bler, koji je član izvršnog odbora organizacije, rekao je da Palestincima u Gazi "nije potreban slogan, već rešenje", preneo je Dojče vele.
Predloženi projekti obuhvataju privremeni smeštaj, uklanjanje ruševina, obnovu bolnica, ekonomski oporavak i raspoređivanje multinacionalnih bezbednosnih snaga.
Odbor je naveo da su potrebe ogromne i procenio da će potpuna obnova Gaze zbog fizičkih razaranja u srednjem roku koštati oko 35,2 milijarde dolara, uz dodatnih 71,4 milijarde dolara tokom naredne decenije.
Plan predviđa i obnovu graničnih prelaza, snabdevanja električnom energijom i vodne infrastrukture, postavljanje 25.000 prenosivih solarnih panela, kao i trajno zatvaranje tunela ispod lokacija od značaja za prioritetne projekte obnove, objavio je prethodno američki portal Aksios uoči sastanka.
Prema planu američkog predsednika Donalda Trampa, koji je doveo do prekida vatre 10. oktobra prošle godine, trebalo je da uslede dodatno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, razoružavanje palestinskog Hamasa, dolazak međunarodnih mirovnih snaga i formiranje nove, apolitične palestinske vlade koja bi upravljala svakodnevnim poslovima na toj teritoriji.
Iako je prekid vatre zaustavio najteže borbe i doveo do poboljšanja humanitarnih uslova, izraelska vojska proširila je kontrolu nad Gazom i sada zauzima oko 60 odsto teritorije.
Hamas se do sada nije odrekao oružja, iako je u pojedinim prilikama izražavao spremnost da to učini.
Izrael je saopštio da se neće povući iz područja koja kontroliše sve dok Hamas u potpunosti ne položi oružje i ne bude uklonjen iz Gaze.
Međunarodne snage i nova palestinska vlada još nisu raspoređene u Gazi, a obnova nije počela, dok velika većina Palestinaca i dalje živi u šatorskim naseljima ili ruševinama svojih nekadašnjih domova.
Visoki predstavnik Odbora za mir Nikolaj Mladenov rekao je da napredak u velikoj meri zavisi od razoružavanja Hamasa, ali je istovremeno pozvao Izrael da smanji obim vojnih operacija u Gazi.
Jedno od ključnih pitanja na sastanku Odbora jeste, osim planiranja obnove, utvrđivanje vremenskog okvira za raspoređivanje međunarodnih snaga i nove vlade, kao i planova za razoružavanje i dopremanje preko potrebnog građevinskog materijala u Gazu.
(Tanjug)
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