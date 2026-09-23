Svet

BOMBA! Prvi komentar Kremlja na poziv SAD na G20, ovakav odgovor niko nije očekivao

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

23. 09. 2026. u 22:29

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RUSIJA je zahvalna i priznaje poziv Vladimiru Putinu na samit G20, izjavio je za RIA Novosti portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

БОМБА! Први коментар Кремља на позив САД на Г20, овакав одговор нико није очекивао

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

 - Odredićemo se i razradićemo to diplomatskim kanalima - rekao je on.

Šef američkog Stejt departmenta Marko Rubio je ranije istakao da će učešće na ovom događaju za Putina predstavljati priliku da razgovara ne samo sa američkim kolegom, već i sa drugim svetskim liderima.

Grupu dvadeset najvećih ekonomija sveta čine vodeće svetske ekonomije, kao i Afrička i Evropska unija. Samit ove grupe biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju.

U Kremlju su istakli da će Rusija učestvovati na samitu na visokom nivou. Stručnjaci već rade na usaglašavanju neophodnih dokumenata, ali još nije poznato da li će predsednik Putin otputovati na samit.

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