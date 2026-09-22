KIM POKAZAO NOVO ORUŽJE: Severna Koreja testirala novi borbeni sistem - detalji strogo čuvani

PJONGJANG tvrdi da je uspešno testirao novo oružje "ultramoderne odbrambene tehnologije", dok KCNA nije otkrila o kakvom se sistemu radi.

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Severna Koreja saopštila je da je uspešno testirala novi borbeni sistem naoružanja, pod nadzorom lidera Kim Džong Una, objavila je državna agencija KCNA. Kim je test ocenio kao pokazatelj napretka u modernizaciji oružanih snaga.

KCNA, međutim, nije navela koja je tačno vrsta oružja testirana niti njegove karakteristike. Na fotografijama koje je objavila severnokorejska agencija vidi se Kim kako posmatra ekran sa prikazom mape istočne obale zemlje i putanje leta projektila. Reuters navodi da se na ekranu pominje sistem Hwasongpho-11-ma-1, koji bi mogao biti deo serije unapređenih balističkih projektila kratkog dometa.

Vest dolazi samo nekoliko dana nakon što je južnokorejska vojska saopštila da je Severna Koreja ispalila dva balistička projektila kratkog dometa u pravcu mora kod svoje istočne obale.

Pjongjang poslednjih meseci intenzivno radi na unapređenju različitih sistema naoružanja, uključujući balističke i krstareće projektile, kao i druge sisteme namenjene savremenom načinu ratovanja.

Najnoviji test dodatno skreće pažnju na vojne aktivnosti Severne Koreje u trenutku kada su tenzije na Korejskom poluostrvu i dalje visoke. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države istovremeno su ponovili potrebu za koordinacijom oko pitanja mira, bezbednosti i denuklearizacije Korejskog poluostrva.

(Tanjug)

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