LOŠE VESTI ZA TRAMPA: Stigli novi rezultati istraživanja

REJTING podrške američkom predsedniku Donaldu Trampu pao je na 32 odsto, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, pokazala je nova anketa Rojtersa i Ipsosa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Anketa je sprovedena tokom četiri dana u kojima je Tramp izbacio tri velike medijske kuće iz Bele kuće i razmatrao mogućnost rušenja čuvenog vašingtonskog Kenedi centra za izvođačke umetnosti, ukoliko na njega ne bi moglo da se doda i Trampovo ime.

Istraživanje je pokazalo da se glasači sve manje opredeljuju za podršku Trampovim republikancima na međuizborima 3. novembra, koji će odrediti ko će kontrolisati Kongres u naredne dve godine.

Ukupna podrška Trampu opala je u odnosu na anketu od prošle nedelje, kada je iznosila 35 posto, pri čemu je podrška među samim republikancima pala sa 82 na 73 procenta u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Nezadovoljstvo među republikancima inflacijom raste otkako je Tramp pokrenuo rat protiv Irana u februaru, što je dovelo do naglog rasta cena benzina i dizela. Sada, prvi put, republikanci koji ne odobravaju Trampovo postupanje sa troškovima života brojčano prevazilaze one koji mu daju pohvale.

Prema anketi, 51 odsto nije zadovoljno njegovim učinkom u tom smislu, dok ga 44 posto podržava.

Trampov rejting odobravanja je niži od bilo kog zabeleženog za njegovog demokratskog prethodnika, Džozefa Bajdena, čije je predsedništvo takođe obeležila skok inflacije i koji je na kraju okončao svoju kandidaturu za reizbor nakon što je loš rezultat u debati pojačao zabrinutost zbog njegovih godina.

Samo 34 procenta ispitanika u najnovijoj anketi odobrava napade na Iran. Ranije ovog meseca, republikanski lider je obećao da će se rat završiti odmah nakon izbora.

Iran, međutim, nije pokazao znake odustajanja, a poslednjih nedelja Teheran i njegovi saveznici su pretili daljim poremećajima na tržištima nafte. Oko 82 odsto ispitanika, uključujući devet od deset demokrata i tri četvrtine republikanaca, reklo je da će sukob verovatno biti dugotrajan.

Anketa Rojtersa i Ipsosa pokazala je da će 43 odsto registrovanih birača na srednjoročnim izborima izabrati demokrate, dok će se 35 posto opredeliti za republikance.

Razlika od 8 poena najveća je prednost demokrata u anketama Rojtersa i Ipsosa ove godine, navodi agencija.

Za republikance, gubitak kontrole nad bilo kojim od dva doma Kongresa mogao bi da zakomplikuje Trampovu agendu tokom poslednje dve godine njegovog mandata.

Tramp i dalje uživa podršku republikanaca kada je reč o imigraciji, pri čemu ga podržava 79 odsto članova njegove stranke, ali sveukupno samo 36 procenata Amerikanaca podržava njegov pristup tom pitanju, dok ga 55 posto ne odobrava.

Rezultati ankete pokazali su takođe da oko 35 posto ispitanika odobrava Trampov pristup borbi protiv kriminala, dok ga 50 procenata ne odobrava. Anketa agencija Rojters i Ipsos sprovedena je putem interneta i obuhvatila je 1.277 odraslih osoba iz svih delova SAD.

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