"Zvezda nas je zvala": Direktor klub otkrio sve detalje o transferu!
Propala namera crveno-belih oko dovođenja igrača iz Premijer lige Rusije.
Tokom leta pominjao se dolazak Nejtana Gasame u redove Crvene zvezde. Želeo je šampion Srbije da dovede iskusnog štopera, a izbor je bio defanzivac ruskog premijerligaša Baltike.
Međutim, posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoela, kao i povrede Adema Avdića koga su nameravali da prodaju, odustalo se od realizacije ovog transfera.
U tom periodu je Bolonja htela reprezentativca Malija, pre svega zahvaljujući bivšem igraču Zvezde Damjanu Le Taleku koji ga je preporučio Italijanima.
O tome je pričao i sportski direktor Baltike, Armen Margarjan:
- Tokom leta smo imali četiri ponude za Gasamu. Prvo od Zvezde, pa od Panatinaikosa, zatim Torina i Bolonje. Nekada transfer propade iz geopolitičkih razloga, nekada ga i mi sami stavimo na čekanje i zaigramo se. Želimo da nađemo zamenu – ne uspemo, i onda se to zakomplikuje. Nejtan je to sve razumeo, i svestan je da će pre ili kasnije otići u jaču ligu. Mi smo srećni jer je on i dalje kod nas - rekao je Margarjan za "RPL".
U međuvremenu, na Marakanu je stigao Japanac Juta Nakajama, koji takođe igra štopera, pa je Zvezda po svoj prilici odustala u budućnosti od namere da angažuje Gasamu.
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