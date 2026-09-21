Fudbal

"Zvezda nas je zvala": Direktor klub otkrio sve detalje o transferu!

Новости.онлине/С.С.

21. 09. 2026. u 20:17

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Propala namera crveno-belih oko dovođenja igrača iz Premijer lige Rusije.

Звезда нас је звала: Директор клуб открио све детаље о трансферу!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom leta pominjao se dolazak Nejtana Gasame u redove Crvene zvezde. Želeo je šampion Srbije da dovede iskusnog štopera, a izbor je bio defanzivac ruskog premijerligaša Baltike.

Međutim, posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoela, kao i povrede Adema Avdića koga su nameravali da prodaju, odustalo se od realizacije ovog transfera.

U tom periodu je Bolonja htela reprezentativca Malija, pre svega zahvaljujući bivšem igraču Zvezde Damjanu Le Taleku koji ga je preporučio Italijanima.

Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia

O tome je pričao i sportski direktor Baltike, Armen Margarjan:

- Tokom leta smo imali četiri ponude za Gasamu. Prvo od Zvezde, pa od Panatinaikosa, zatim Torina i Bolonje. Nekada transfer propade iz geopolitičkih razloga, nekada ga i mi sami stavimo na čekanje i zaigramo se. Želimo da nađemo zamenu – ne uspemo, i onda se to zakomplikuje. Nejtan je to sve razumeo, i svestan je da će pre ili kasnije otići u jaču ligu. Mi smo srećni jer je on i dalje kod nas - rekao je Margarjan za "RPL".

U međuvremenu, na Marakanu je stigao Japanac Juta Nakajama, koji takođe igra štopera, pa je Zvezda po svoj prilici odustala u budućnosti od namere da angažuje Gasamu.

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