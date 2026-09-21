TEROR KURTIJA NAD SRBIMA STIGAO DO NJUJORKA: Srpska dijaspora prikazala snimke koje su obišli ceo svet (FOTO)
SRPSKA dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je danas akciju tokom koje će, za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, biti prikazani uslovi života Srba u AP Kosovo i Metohija.
U ime srpske dijaspore u Americi, Aleks Mitrović izjavio je za Tanjug da je cilj akcije da se tokom Generalne debate skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.
"Želim da napomenem da ovo nije politička akcija, već naprotiv, humanitarna i, pre svega, akcija patriotizma", rekao je Mitrović.
Organizator akcije u Njujorku je srpska dijaspora u Americi.
Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija do sada su prošli najvažnijim njujorškim ulicama, kao i glavnim trgom u centru grada Tajms skverom.
Na kamionima se mogu videti snimci iz marta 2004. godine za vreme Martovskog pogroma, kao i snimci povređenog srpskog dečaka Stefana Stojanovića u Gotovuši, koga je Azem Kurtaj ranio na Badnji dan 2023. godine.
Takođe, emituju se i snimci protesta srpskih lekara u južnoj pokrajini u maju i junu ove godine, neosnovana privođenja pojedinih Srba u AP Kosovo i Metohija, kao i poruke podrške predsedniku SAD Donaldu Trampu u Beogradu.
(Tanjug)
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