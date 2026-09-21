Srbija upalila motore: Pogledajte detalje sa prvog treninga Orlova za Ligu nacija (FOTO/VIDEO)
Četa Veljka Paunovića započela pripreme za duele sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.
Fudbaleri Srbije okupili su se u Staroj Pazovi i počeli pripreme za seriju od čak četiri utakmice koje ih očekuju u narednom periodu.
Reprezentativci su predvođeni selektorom Veljkom Paunovićem u ponedeljak uveče odradili prvi trening u Sportskom centru FSS, a prvi protivnik biće im Grčka. Taj susret zakazan je za 24. septembar od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".
Nakon duela sa Grcima, Srbija će već 27. septembra ponovo na teren. Od 18 časova sledi meč sa Holandijom, takođe na "Marakani", posle čega reprezentaciju čeka put u Nemačku.
Tamo će "orlovi" 1. oktobra odmeriti snage sa domaćinom u Minhenu, a četiri utakmice u ovom reprezentativnom prozoru završiće 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.
Prvi trening u Staroj Pazovi tako je označio početak priprema za zgusnut raspored. U narednim danima akcenat će biti na uigravanju ekipe i pripremi za duel sa Grčkom.
U međuvremenu došlo je do promena na spisku selekotra Paunovića. Posle krilnog ofanzivca Crvene zvezde Vladimira Lučića, koji je naknadno pozvan, zbog povrede levog beka Alekse Terzića iz tabora "orlića" prekomandovan Stefan Bukinac. Podsetimo, prvi put od Evropskog prvenstva u Nemačkoj na spisku se našao i vezista Dušan Tadić.
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