Košarka

Zvezda se oglasila: Crveno-beli imaju važno obaveštenje za navijače

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 22:22

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CRVENA zvezda novu košarkašku sezonu počinje utakmicom protiv Žalgirisa u Evroligi. Klub sa Malog Kalemegdana objavio je cene ulaznica za ovaj meč.

Звезда се огласила: Црвено-бели имају важно обавештење за навијаче

Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Crveno-beli će dnevne karte u prodaju pustiti u utorak od 12 časova. Onlajn se mogu kupiti preko tickets.kkcrvenazvezda.rs

Takođe, i na dobro poznatim prodajnim mestima:

SHOP ARENA KKCZ Shop - Arena plato sever

22.09.- Utorak od 12-20 časova

23.09.- Sreda od 12-20 časova

KK CZ Mali Kalemegdan 2

22.09.- Utorak od 12-17 časova

23.09.- Sreda od 10-17 časova

Arena blagajna jug

24.09. - Četvrtak od 12-20h

Iz kluba su podsetili navijače da će zbog kazne koja je "preneta" iz prošle sezone kapacietet "Beogradske arene" biti umanjen za 20 odsto.

Foto: Printskrin/KK Crvena zvezda

Utakmica Crvena zvezda - Žalgiris na programu je u četvrtak od 20 časova u glavnom gradu Srbije.

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Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

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