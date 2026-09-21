Zvezda se oglasila: Crveno-beli imaju važno obaveštenje za navijače
CRVENA zvezda novu košarkašku sezonu počinje utakmicom protiv Žalgirisa u Evroligi. Klub sa Malog Kalemegdana objavio je cene ulaznica za ovaj meč.
Crveno-beli će dnevne karte u prodaju pustiti u utorak od 12 časova. Onlajn se mogu kupiti preko tickets.kkcrvenazvezda.rs
Takođe, i na dobro poznatim prodajnim mestima:
SHOP ARENA KKCZ Shop - Arena plato sever
22.09.- Utorak od 12-20 časova
23.09.- Sreda od 12-20 časova
KK CZ Mali Kalemegdan 2
22.09.- Utorak od 12-17 časova
23.09.- Sreda od 10-17 časova
Arena blagajna jug
24.09. - Četvrtak od 12-20h
Iz kluba su podsetili navijače da će zbog kazne koja je "preneta" iz prošle sezone kapacietet "Beogradske arene" biti umanjen za 20 odsto.
Utakmica Crvena zvezda - Žalgiris na programu je u četvrtak od 20 časova u glavnom gradu Srbije.
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