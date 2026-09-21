Debi iz snova za Danila Pantića: Ušao sa klupe i postigao gol posle 13 meseci (VIDEO)

DOŠAO je Danilo Pantić kao veliko pojačanje u Loznici i već na debiju je pokazao koliko će biti važan za ovaj tim.

FOTO: Milos Tesic/ATAImages

Nekadašnji fudbaler Partizana, izrastao je u junaka tima sa "Lagatora" pošto je postigao pobedonosni pogak protiv Jedinstva u Ubu (3:2).

On je u igru ušao u 72. minutu, a u 85. je pogodio za vođstvo i ispostaviće se trijumf. Bio je to njegov prvi gol posle nešto više od 13 meseci kad je pogodio za Mladost protiv Radnika.

Nakon ovog trijumfa Loznica je na 11. mestu na tabeli Prve lige Srbije sa 12 bodova. Jedinstvo zauzima 14. poziciju sa sedam.

Napredak - Smederevo 1:4 (1:2)

Ubedljivu pobedu ostvarili su "oklopnici" na gostovanju u Kruševcu sa 4:1, a ovaj meč obeležili su bivši fudbaleri Crvene zvezde Luka Milunović i Srđan Spiridonović.

Milunović je postigao prvi gol u 18. minutu. Spiridonović je mrežu rivala tresao u 56. i 69. minutu, dok je jedan pogodak bio delo Irfana Hadžića. Jedini gol za Napredak postigao je Danilo Milutinović.

"Čarapani" su u lošoj formi, ovo im je bio peti poraz u poslednjih šest prvenstvenih utakmica. U tom nizu pobeđeno je samo ubsko Jedinstvo (2:1).

Prva liga Srbije, 10. kolo

Ponedeljak TSC - Dubočica 0:0

Vršac - Bor 1:0 (1:0)

(Glavinić 25)

Javor - Proleter 4:2 (2:1)

(Maričić 25, Kande 29, Radonjić 58, Saliman 80 - Kovačević 45, Stanković 70)

Jedinstvo - Loznica 2:3 (1:1)

(Krefl 45+2, Vesković 77 - Katanić 42, Krstić 58, Pantić 85)

Metalac - Grafičar 1:0 (0:0)

(Milinković 89)

Napredak - Smederevno 1:4 (1:2)

(Miladinović 24 - Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69)

Spartak - Voždovac (u toku) Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“