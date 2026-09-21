Fudbal

Žarka Lazetića u Saudijskoj Arabiji menja Srbin i bivši trener Partizana

У. Ћ.

21. 09. 2026. u 20:48

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Al Tavon veruje srpskim stručnjacima.

Жарка Лазетића у Саудијској Арабији мења Србин и бивши тренер Партизана

Credit: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski stručnjak Vuk Rašović novi je trener fudbalera Al Tavuna, saopštio je danas klub iz Saudijske Arabije. On je sa Al Tavunom potpisao ugovor do kraja sezone.

Na klupi saudijskog kluba zameniti Žarka Lazetića, koji se nije dugo zadržao na klupi Tavuna, te je pre devet dana dobio otkaz.

Srpski trener je 2013. godine sa Partizanom osvojio titulu šampiona Srbije, a radio je još i u Teleoptiku, Dinamu iz Minska, Napretku iz Kruševca, kao i u nekoliko klubova sa Bliskog istoka.

On će tako upisati i 10. sezonu rada u arapskom svetu, a poslednji angažman imao je u Kalbi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa kojom se rastao u februaru 2026. godine.

Foto: Ivica Veselinov/ATAImages

Vuk Rašović

Al Tavun je trenutno pretposlednji u ligi, sa samo tri boda iz sedam kola i gol-razlikom 3:16. Poslednji poraz bio je težak 0:6 protiv Al Hilala.

Rašoviću će prvi cilj biti opstanak. Reprezentativna pauza mu daje oko tri nedelje za upoznavanje sa ekipom i pripremu, a debi će imati 11. oktobra na gostovanju Al Šababu.

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