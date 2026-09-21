uživoSrbija - Slovenija: Odbojkaši u pohodu na četvrtfinale prekidaju crni niz!
Sva dešavanja sa meča osmine finala šampionata Evrope pratite uživo iz minuta u minut.
SLOVENIJA - SRBIJA 21.00
SLOVENIJA: Pajenk, Planinšić, Kozamernik, Bračko, Štalekar, Kovačić, Možič, Mujanović, Čebulj, Kržić, Marovt, Najdić, Okroglić, Sten.
SRBIJA: Batak, Ivović, Jovović, Kokeza, Kujundžić, Luburić, Marinović, V. Mašulović, Nedeljković, V. Mašulović, Stefanović, Perić, Ristić, Negić.
Odbojkaška reprezentacija Srbije igra meč osmine finala na Evropskom prvenstvu, a protivnik je Slovenija.
Prvi na putu do medalje četi Georga Krecua su Slovenci, koji protiv Srbije u međusobnim duelima imaju devet uzastopnih pobeda (sedam u zvaničnim susretima), pa bi "plava četa" trijumfom prekinula crni niz u duelima sa komšijama.
Posle uspešno odrađenog takmičenja u prvoj fazi, gde su "orlovi" u Grupi C zauzeli treće mesto (sa učinkom 3-2), iza Finske i Belgije, sledi eliminaciona faza u kojoj se poraz plaća ispadanjem. S druge strane, Slovenija je bila drugoplasirana u Grupi A i imala tri pobede uz jedan izgubljen meč.
Srbija je prvenstvo otvorila pobedom nad Estonijom (3:1), a potom izgubila maksimalno od Finske 0:3. Usledila su dva preokreta posle gubitka u setovima od 0:2, te je "plava četa" slavila protiv Holandije zatim i Danske istim rezultatom (po 3:2). U poslednjem kolu doživljen je bolan poraz, ali ne sa posledicama od Belgije (0:3).
Slovenci su šampionat počeli maksimalnim pobedama nad Švedskom i Slovačkom (po 3:0), u trećem kolu su izgubili od Grčke 1:3, a onda dobili domaćina Češku sa 3:1. Drama i pet setova rešili su duel poslednjeg kola, ali su komšije poražene od Italijana sa 2:3.
Ukoliko Srbija napravi senzaciju i izbaci Sloveniju, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz okršaja Belgija – Češka.
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