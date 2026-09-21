Svet

MEDVEDEV BRUTALNO UDARIO NA LE PEN: "Nacionalno okupljanje" postalo rusofobna stranka

D.D.

21. 09. 2026. u 19:37

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FRANCUSKA desna stranka „Nacionalno okupljanje“, čiju poslaničku grupu predvodi Marin le Pen, postala je tipična evropska rusofobna stranka, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ Dmitrij Medvedev.

МЕДВЕДЕВ БРУТАЛНО УДАРИО НА ЛЕ ПЕН: Национално окупљање постало русофобна странка

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Hiljade sankcija protiv Rusa u Francuskoj, kao i rakete za kijevske degenerike — zar je to prijateljski? Očigledno je da je stranka Le Pen sada postala tipična evropska stranka: rusofobija i podrška nacistima u Kijevu - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.

Le Pen je prethodno optužila Rusiju za navodno neprijateljske poteze povodom odluke Moskve da pod privremenu upravu stavi imovinu francuskog trgovinskog lanca „Ašan“ (Auchan), švajcarskog proizvođača prehrambenih proizvoda „Nestle“ i francuske logističke grupe FM Logistic, uključujući i skladišne komplekse.

Mera je obuhvatila i nekadašnju rusku filijalu francuskog „Leroj Merlena“, koja sada posluje pod brendom „Lemana Pro“.

(Sputnjik)

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