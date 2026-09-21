Navijač rasistički vređao bivšeg igrača Zvezde - On ih je kaznio na terenu, ali i van njega (VIDEO)
Sjajan odgovor veziste.
Bivši vezista Crvene zvezde Hvan In-beom postigao je svoj prvi gol u dresu Porta protiv Benfike, u pobedi od 3:1 u sedmom kolu portugalske Primeire.
Korejac je odlično ispratio akciju Porta, a nakon poteza Andrea Silve i nespretne intervencije Fredrika Aursnesa dobio je loptu u idealnoj poziciji. Nije mnogo razmišljao, već je preciznim udarcem završio akciju i upisao prvenac za novi klub.
Međutim, derbi je za Hvana počeo još pre izlaska na teren.
Jedan navijač Benfike poslao mu je rasističku poruku putem Instagrama.
"Ne možeš ni da otvoriš oči, devojčice iz Seula. Razbićemo vas u Lisabonu", na šta je Hvan odgovorio u gospodskom maniru:
"Lepše mi je da “otvorim” vaš gol nego svoje oči", napisao je Hvan.
Na kraju je upravo Hvan imao razloga za zadovoljstvo, pošto je Porto slavio u velikom derbiju.
Korejac je ovog leta prešao iz Fejenorda u Porto za obeštećenje od 4.500.000 evra, nakon što je prethodno bio strelac na početku Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. U Zvezdu je došao iz Olimpijakosa za 5.500.000 evra, da bi godinu dana kasnije bio prodat Fejenordu za sedam miliona evra.
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