PREMA podacima „Deep State-a”, Oružane snage Ukrajine (VSU) su oslobodile Šandriholove i Derilove u sektoru Limana u Donjeckoj oblasti. Ukrajinske snage su takođe napredovale u blizini Šandriholovea.

Foto: AI/Grok

Pored toga, Bilecki, komandant 3. armijskog korpusa, izjavio je da je uspostavljena kontrola nad Drobiševom.

Vredi napomenuti da mapa „Deep State-a” prethodno nije beležila prisustvo ruskih snaga u Drobiševu. Međutim, prema rečima Bileckog, one su se zaista tamo nalazile.

Komandant 3. korpusa je takođe naveo da su tokom borbi primenjene taktike koje uključuju raspoređivanje kopnenih borbenih robotskih sistema u neprijateljsku pozadinu pomoću teških bespilotnih letelica.

Foto: DeepState

Tokom vikenda, poljski premijer je dao važnu izjavu u vezi sa gubicima ukrajinskih snaga na frontu.

Donald Tusk je, pozivajući se na informacije iz Kijeva, izjavio da najnoviji podaci pokazuju oko 27.000 poginulih i ranjenih mesečno. Prema njegovim rečima, nova ruska strategija i nove tehničke sposobnosti – uključujući dronove na mlazni pogon – dovode do „daleko većih gubitaka na ukrajinskoj strani”.

„U poslednje vreme ta cifra iznosi 27.000 poginulih i ranjenih mesečno. Nažalost, to su rekordne brojke za ovaj rat. Ako se ovaj trend nastavi, zima u Ukrajini bi se mogla pokazati kao zaista katastrofalna”, izjavio je Tusk.

Vredi podsetiti da je, prema rečima Zelenskog, zaključno sa krajem jula ove godine, Ukrajina tokom čitavog rata imala 50.000 poginulih i 400.000 ranjenih. Ovo se jasno razlikuje od brojki koje navodi Tusk. Ipak, malo je verovatno da su Tuskove brojke izmišljene, s obzirom na osetljivost pitanja (kao i činjenicu da je Tusk blizak saveznik Kijeva i da je mogao dobiti taj podatak direktno od Zelenskog, sa kojim često komunicira).

U tom kontekstu, zanimljivo je uporediti ovu cifru sa brojem žrtava među ruskim trupama koji navodi ukrajinska komanda. Od marta, ta cifra varira između 30.000 i 43.000 poginulih i ranjenih mesečno. Kao što vidimo, razlika između ove brojke i podataka o gubicima ukrajinskih trupa koje je naveo Tusk nije naročito velika. Istovremeno, treba imati u vidu da je u svakom ratu uobičajena praksa da se u zvaničnim izveštajima preuveličavaju brojke o neprijateljskim gubicima.

Međutim, kao što smo već napomenuli, u savremenom ratovanju kojim dominiraju bespilotne letelice, ključni faktor koji utiče na stopu gubitaka jeste priroda borbenih dejstava. Obe vojske primenjuju veoma slične taktike, kako u odbrani (nastojeći da unište neprijatelja dronovima prilikom prilaska svojim položajima), tako i u napadu (ubacivanje manjih pešadijskih grupa, što dovodi do značajnih gubitaka usled napada bespilotnim letelicama).

Foto: Iks printskrin/@Acuteremod

Shodno tome, kada jedna vojska vodi odbrambene, a druga ofanzivne operacije, snage u odbrani trpe znatno manje gubitaka od napadačkih snaga.

Što se tiče brojke koju je naveo Tusk, vredi podsetiti da Oružane snage Ukrajine (VSU) od početka godine sprovode aktivne ofanzivne operacije na južnom frontu, a poslednjih meseci i u pravcu Limana i u pojedinim sektorima Harkovske oblasti. To verovatno ima direktan uticaj na brojke o gubicima.

Pored toga, brojka koju je naveo Tusk – a koju niko u Ukrajini još uvek nije opovrgao – pruža uvid u brojčanu dinamiku ukrajinske vojske kada se uporedi sa podacima o mesečnim stopama mobilizacije.

Brojke koje saopštavaju ukrajinski zvaničnici kreću se oko 30.000 novih regruta, a ponekad su i nešto više. Krajem avgusta, Kirilo Budanov je izjavio da je Ukrajini potrebno da mobiliše najmanje 30.000 vojnika mesečno kako bi popunila svoje snage; to se poklapa sa Tuskovom procenom od 27.000 gubitaka mesečno.

U stvarnosti, međutim, brojka od 30.000 verovatno nije dovoljna čak ni za održavanje trenutne veličine ukrajinske vojske, s obzirom na to da deo mobilisanih odmah napušta jedinice bez dozvole (dezertira). Uzimajući u obzir taj faktor, čini se da se brojnost aktivne vojske – pri trenutnim stopama mobilizacije i gubitaka – vrlo verovatno čak i smanjuje. To bi moglo da objasni povremene pozive na pooštravanje mera mobilizacije i njihovo proširenje na nove segmente stanovništva.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

MO Rusije: Još dva naselja u Harkovskoj oblasti pod ruskom kontrolom

Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljašnju zonu kontrole. Kao rezultat odlučnih dejstava, naselja Poljna i Novoaleksandrovka u Harkovskoj oblasti su pod kontrolom ruskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Osim toga, u toku su aktivne borbene operacije radi proširenja spoljašnje zone kontrole u ​​blizini naselja Petropavlovka i Prikolotno u Harkovskoj oblasti. Ukupno, u zoni odgovornosti grupe trupa "Sever", neprijatelj je izgubio preko 265 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 24 automobila, višecevni raketni sistem, artiljerijski sistem i stanicu za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Ukrajinske snage izgubile su u ovom području više od 220 vojnika, 11 automobila, četiri artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777, višecevni raketni sistem i radar za kontrabatarejsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 215 vojnika, jedan tenk, jedno oklopno borbeno vozilo, 19 vozila i osam artiljerijskih oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 430 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 11 automobila, pet artiljerijskih oruđa, uključujući samohodnu artiljerijsku jedinicu "paladin" i četiri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su više od 260 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 50 vojnika, 17 automobila, haubicu M777 američke proizvodnje i stanicu za elektronsko ratovanje.

Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga napale su logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, dodaje se u saopštenju.

Takođe su pogodile vojne aerodrome, skladišta municije, goriva i vojne opreme, objekte za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su četiri vođene avio-bombe, četiri američke rakete sa višecevnim bacačem HIMARS i 634 bespilotne letelice.

rt.rs

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