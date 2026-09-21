RAT na Bliskom istoku pokazao je da je Iran lider u regionu i da udari Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nisu mogli da ga slome. Odlučnost i napadi na američke baze u zemljama u okruženju dokazali su da zemlje regiona moraju da menjaju strategiju u bezbednosnom smislu. To su i učinili.

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Zemlje Persijskog zaliva pozvale su na novi pristup u odnosima sa Iranom, pri čemu su Ujedinjeni Arapski Emirati pozvali na "nov način razmišljanja", a Katar na uspostavljanje regionalnog "bezbednosnog okvira" sa Teheranom, nakon što je rat pokazao njihovu ranjivost na iranske napade, kao i da se u bezbednosnom smislu ne mogu oslanjati na SAD, pišu mediji.

Na marginama Generalne skupštine UN, katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al-Tani opisao je rat protiv Irana, koji su SAD i Izrael započeli u februaru, kao "poziv na buđenje". On je rekao da zemlje Zaliva moraju da deluju zajedno, odgovorno kao region i da se postaraju da imaju dobre odnose sa Iranom.

Anvar Gargaš, savetnik predsednika UAE, ponovio je pozive arapskim državama da vode dijalog sa Iranom. Dodao je da razgovori Teherana i Vašingtona "zapravo ne napreduju" i da bi oni morali da se vode i na nivou Irana i arapskih zemalja i da se vidi kakav region žele.

U zemljama Zaliva postoji svest da će taj region morati sam da upravlja odnosima sa Teheranom nakon rata, dok je Vašington i dalje opterećen sukobom.

"Bez bezbednosnog okvira koji bi nas sve, kao zemlje Zaliva, povezao sa Iranom i obezbedio da niko od nas ne predstavlja pretnju drugome, ovaj region neće moći da nastavi da funkcioniše na isti način kao ranije", rekao je šeik Mohamed.

U Saudijskoj Arabiji razmatraju mogućnost "saveza o nenapadanju sa Iranom", jer žele da posle rata imaju sopstveni bezbednosni mehanizam, a ne da se u potpunosti oslanjaju na SAD. Iran jeste oslabljen, ali i dalje ima sposobnost da ugrozi zemlje regiona i plovidbu kroz Ormuski moreuz.

"Kada razmišljaju o periodu nakon rata, lideri zemalja Zaliva prepoznaju da je njihov spoljašnji garant bezbednosti manje pouzdan, da imaju komplikovane odnose sa Iranom i da moraju sami da upravljaju sopstvenom bezbednošću bez pomoći SAD", rekla je Sanam Vakil iz organizacije Čatam Haus* (proglašen nepoželjnim u Rusiji).

Rijad se suočava sa novom krizom nakon što su Huti pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, poslednjih nedelja ponovo pokrenuli više od deceniju dug sukob sa Saudijskom Arabijom. Oni gotovo svakodnevno ispaljuju projektile i dronova na Saudijsku Arabiju.



Od početka rata na Bliskom istoku, Ujedinjeni Arapski Emirati pretrpeli su najveće udare iranskih napada među arapskim saveznicima tokom prvih meseci rata. Na UAE je ispaljeno gotovo 3.000 projektila i dronova. UAE su uzvratile desetinama vazdušnih napada na Islamsku Republiku. Međutim, UAE su od tada počeli da smanjuju tenzije, jer žele da zaštite svoj položaj vodećeg finansijskog, trgovinskog i turističkog centra regiona.

Ovog meseca, prestolonaslednik Abu Dabija, šeik Kaled bin Mohamed bin Zajed al Nahjan, sastao se sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita zemalja BRIKS-a u Indiji. Briga arapskih država je kako da uspostave odnose sa Iranom koji je oslabljen, ali i dalje predstavlja pretnju.

Teheran je pokazao sposobnost da napada ciljeve širom regiona i da ugrozi plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji je od ključne važnosti za izvoz i uvoz zemalja Zaliva. Katar ima centralnu ulogu u diplomatskim naporima da se zaustavi rat između SAD i Irana. Trenutno nema direktnih pregovora između Vašingtona i Teherana, ali posrednici održavaju otvorene kanale komunikacije iza kulisa.

Očekuje se da će arapski lideri ove nedelje, na marginama samita UN u Njujorku, razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o krizi. Pezeškijan i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči takođe bi trebalo da prisustvuju samitu UN.

Tramp je tokom vikenda rekao da bi "verovatno" bio spreman da se sastane sa iranskim predsednikom. Rekao je da je u fazi "odlučivanja", pri čemu su njegove opcije, prema izveštaju američke televizijske mreže, da "uništi Iran", da pusti Iran da "ekonomski propada" ili da "postigne dogovor".

(Sputnjik)