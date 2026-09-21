UKRAJINSKI SUKOB TEŽI ZA REŠAVANJE NEGO ŠTO SE MISLILO: Vens otkrio kada se očekuje napredak

SJEDINjENE Američke Države nameravaju da nastave napore za postizanje mirnog rešenja u Ukrajini i uverene su da će sukob na kraju biti prevaziđen, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Foto: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

-Uvek sam optimista da možemo postići napredak. Mislim, kao što je predsednik rekao, rusko-ukrajinski rat se pokazao kao, bez sumnje, najteži međunarodni sukob za rešavanje, rekao je on.

Prema njegovim rečima, napredak se očekuje nakon predstojećeg sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa Vladimirom Zelenskim.

Sastanak američkog lidera sa šefom kijevskog režima mogao bi da se održi sutra ili prekosutra.

Tramp planira da bude u Njujorku u utorak kako bi prisustvovao događajima vezanim za tekuće zasedanje Generalne skupštine UN. Očekuje se da će biti u Vašingtonu u sredu.

sputnikportal.rs

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