AMERIČKI SENATOR UPOZORIO: Komunikacija američkih aviona sa upravom za avijaciju nije bezbedna

IZVEŠTAJ vladinog tela za nadzor pokazuje da je komunikacija između američkih kontrolora vazdušnog saobraćaja i komercijalnih aviona izuzetno nebezbedna i da Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) mora da preduzme korake kako bi se suočila sa pretnjama, izjavio je danas senator Ron Vajden.

Msgt. Matthew Plew/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Vladino telo za reviziju i nadzor (GAO) navelo je u izveštaju da FAA nije završila procene rizika niti ažurirala bezbednosnu dokumentaciju potrebnu za rešavanje pretnji poput lažnog predstavljanja i ometanja signala, kao i da ne poseduje mogućnost otkrivanja u realnom vremenu svih pretnji vezanih za radio-frekventni spektar, preneo je Rojters.

“Ovaj ozbiljan izveštaj otkriva da je tehnologija koju kontrolori avio saobraćaja koriste za komunikaciju sa avionima neverovatno nebezbedna, da se može presresti, zloupotrebiti za lažno predstavljanje i ometati, kao i da hakeri i strane vlade mogu da iskoriste te slabosti kako bi poremetili vazdušni saobraćaj, pa čak i ugrozili bezbednost putnika”, rekao je Vajden.

U izveštaju se navodi da bi hakeri mogli da šalju lažne poruke o otkazivanju dozvola za let ili druge poruke avionima, što bi potencijalno dovelo do kašnjenja letova, poremećaja u vazdušnom prostoru ili bezbednosnih problema.

Vajden je dodao da činjenica da FAA nije zahtevala od avio-industrije da koristi bezbednu komunikaciju predstavlja veliku pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, njihovu ekonomiju i bezbednost putnika u vazdušnom saobraćaju.

FAA se za sada nije oglasila povodom ovih navoda. Dva sistema za slanje poruka avionima razvijena su pre nego što su savremene mere sajber-bezbednosti postale uobičajene, pa im nedostaju standardne mere zaštite putem enkripcije, navodi agencija.



“Kako avioni i operacije letenja postaju sve više međusobno povezani, sajber i elektromagnetne slabosti predstavljaju sve veći rizik za kritične sisteme, uključujući kontrolu avio saobraćaja, prenos podataka i avioniku”, saopštila je FAA.

Lažno predstavljanje i ometanje signala predstavljaju veliki problem u Evropi za kritične sisteme satelitske navigacije.

Estonija i susedna Finska optužile su Rusiju za ometanje GPS navigacionih uređaja u vazdušnom prostoru tog regiona, što je Moskva negirala.



(Tanjug)