VAŠINGTON U PANICI ZBOG KINEZA! Prodaju Saudijcima najmoćniji avion F-35, a savetnici VRIŠTE: Ovo je NAJVEĆA GREŠKA u istoriji!

ZVANIČNICI američkih obaveštajnih službi upozorili su da bi predložena prodaja lovaca pete generacije F-35 Saudijskoj Arabiji, vredna 24 milijarde dolara, mogla stvoriti priliku da Kina dođe do osetljivih vojnih tehnologija, navodi se u internim procenama na koje se poziva list *Njujork tajms*.

Foto: USAF/dwards.af.mil

Ova upozorenja stižu u trenutku kada Vašington nastavlja sa realizacijom predložene prodaje, uprkos zabrinutosti zbog sve intenzivnije vojne, tehnološke i odbrambene saradnje ove arapske kraljevine sa Pekingom. Saudijska Arabija je prva zemlja sa ekonomijom u razvoju kojoj je odobrena nabavka aviona F-35, što predstavlja značajnu prekretnicu za taj program.

Obaveštajna zabrinutost se prvenstveno odnosi na mogućnost da kineske obaveštajne službe dođu do tehnologija vezanih za F-35 putem špijunaže u Saudijskoj Arabiji ili kroz sve bližu vojnu i tehnološku saradnju kraljevine sa Pekingom. U detaljnoj proceni koju je izradila Pentagonova Obaveštajna agencija za odbranu (DIA) razmatran je pristup kineske vojske saudijskim bazama, kao i upotreba kineske telekomunikacione tehnologije unutar kraljevine. Prema rečima zvaničnika upoznatih sa ovom procenom, Agencija je postavila pitanje da li bi Sjedinjene Države i Saudijska Arabija mogle da obezbede dovoljno sigurne objekte za tehnologije povezane sa avionom F-35. Posebna zabrinutost navodno je usmerena na napredne sisteme radara i nadzora ovih letelica, koji bi spadali među najosetljivije tehnologije prebačene u Saudijsku Arabiju u okviru pomenutog programa.

U proceni je preporučeno da se pristup objektima u kojima se nalazi tehnologija za F-35 ograniči isključivo na saudijsko i američko osoblje, kao i na angažovane izvođače radova. Takođe je pokrenuto šire pitanje da li bi Rijad pristao da ograniči kontakte između kineskog vojnog i obaveštajnog osoblja i lokacija povezanih sa programom F-35. Kineska telekomunikaciona oprema predstavlja još jedan razlog za zabrinutost. Agencija DIA je navodno postavila pitanje da li bi Saudijska Arabija uklonila opremu kompanija „Huavej” (Huawei) i „ZTE” (ZTE) iz telekomunikacione i ruterske infrastrukture povezane sa objektima za F-35 i odbrambenim postrojenjima.

Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News

Ugrožavanje tehnologija povezanih sa avionom F-35 moglo bi biti posebno štetno po Sjedinjene Države, s obzirom na to u kojoj meri se SAD i njihovi strateški partneri oslanjaju na ovaj tip lovca – što je slučaj bez presedana. Dok Kina trenutno serijski proizvodi dva odvojena lovca pete generacije, razvijena u okviru programa J-20 i J-35, i očekuje se da će početkom tridesetih godina ovog veka uvesti u upotrebu dva različita tipa lovaca šeste generacije, za SAD i širi zapadni svet F-35 će u doglednoj budućnosti ostati jedini lovac pete generacije. Sve do očekivanog uvođenja lovca šeste generacije F-47 u operativnu upotrebu tokom četrdesetih godina, F-35 će ostati jedini zapadni lovac koji poseduje napredne „stelt” (nevidljive) karakteristike i avioniku neophodne za ravnopravno suprotstavljanje naprednim kineskim lovcima, pri čemu činjenica da se na Zapadu ne proizvode drugi lovci sličnog stepena naprednosti čini ovaj avion posebno važnim.

militarywatchmagazine.com

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