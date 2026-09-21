Svet

BESENT ZAPRETIO: Sve iranske avio-kompanije biće prizemljene širom sveta

В.Н.

21. 09. 2026. u 17:23

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AMERIČKI ministar finansija Skot Besent upozorio je da će iranskim avio-kompanijama za dva dana biti onemogućeno poslovanje širom sveta zbog američkih sankcija.

БЕСЕНТ ЗАПРЕТИО: Све иранске авио-компаније биће приземљене широм света

CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

"Sve iranske avio-kompanije biće prizemljene širom sveta", rekao je Besent u intervjuu za američki Si-En-Bi-Si.

U poruci zemljama koje i dalje prihvataju letove iranskih avio-kompanija, Besent je naveo: "Ako slete, ne možete da im obezbedite gorivo, ne možete da im pružate usluge na aerodromu, ne možete da im prodajete karte ili ćete biti isključeni iz dolarskog sistema".

SAD su 8. septembra objavile paket sankcija iranskoj vazduhoplovnoj industriji, čiji je cilj da se "prizemlji" preostalih 27 iranskih avio-kompanija koje još obavljaju letove širom sveta.

(CNBC/Al Jazeera)

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