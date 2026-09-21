BESENT ZAPRETIO: Sve iranske avio-kompanije biće prizemljene širom sveta
AMERIČKI ministar finansija Skot Besent upozorio je da će iranskim avio-kompanijama za dva dana biti onemogućeno poslovanje širom sveta zbog američkih sankcija.
"Sve iranske avio-kompanije biće prizemljene širom sveta", rekao je Besent u intervjuu za američki Si-En-Bi-Si.
U poruci zemljama koje i dalje prihvataju letove iranskih avio-kompanija, Besent je naveo: "Ako slete, ne možete da im obezbedite gorivo, ne možete da im pružate usluge na aerodromu, ne možete da im prodajete karte ili ćete biti isključeni iz dolarskog sistema".
SAD su 8. septembra objavile paket sankcija iranskoj vazduhoplovnoj industriji, čiji je cilj da se "prizemlji" preostalih 27 iranskih avio-kompanija koje još obavljaju letove širom sveta.
(CNBC/Al Jazeera)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDANT ZAPRETIO: Spremni smo za "neprijateljsku agresiju"
21. 09. 2026. u 16:22
NEMAMO SKIM DA PREGOVARAMO: Tramp razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran
20. 09. 2026. u 18:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)