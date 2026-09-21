CIK RUSIJE: Ovo su preliminarni rezultati izbora za Državnu dumu

JEDINSTVENA Rusija je osvojila 57,83 odsto glasova na izborima za poslanike u Državnoj dumi sa stranačkih lista i pobedila u 208 od 225 izbornih jedinica za pojedinačne mandate, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Po njenim navodima, četiri stranke su prešle cenzus od pet odsto i ušle u Državnu dumu po stranačkim listama. To su Jedinstvena Rusija (57,83 odsto), Komunistička partija Ruske Federacije (13,81 odsto), Liberalno-demokratska partija Rusije (8,98 odsto) i "Novi ljudi" (7,96 odsto).

Pamfilova je napomenula da još postoji šansa da "Pravedna Rusija" pređe cenzus.

Po preliminarnim rezultatima, "Jedinstvena Rusija" imaće 355 mesta u Dumi, KPRF 40, LDPR 25, a Novi ljudi 20.

Od ukupno 450 mesta u Dumi, polovina se bira preko stranačkih lista, a polovina neposredno. Na neposrednim izborima, "Jedinstvena Rusija" vodi i u 208 od 225 izbornih jedinica, KPRF vodi u pet, Pravedna Rusija u četiri, LDPR vodi u dve, stranka Rodina u jednoj, dok u četiri izborne jedinice vode nezavisni kandidati.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Izbori 2026. godine održani su u okolnostima opasnosti i pretnji bez presedana, ali su sve one uspešno prevaziđene, izjavila je Pamfilova..

- U brojnim regionima, posebno pograničnim, situacija je prilično izazovna, jer su ovi izbori bez presedana u pogledu nivoa spoljnih pretnji i ozbiljnosti raznih izazova i opasnosti. Uspešno smo prevazišli ove izazove tako što smo maksimalnu bezbednost postavili kao naš glavni prioritet — uprkos ekstremnoj situaciji - rekla je Pamfilova na konferenciji za štampu u Centralnoj izbornoj komisiji Rusije.

Naravno — evo kompletnog teksta sa fotografije, prevedenog na srpski:

Pobednici guvernerskih izbora

U Čečenskoj Republici, na izborima za guvernera pobedio je Ramzan Kadirov iz stranke Jedinstvena Rusija sa 99,85 odsto glasova.

U Republici Tuvi, najveći broj glasova je imao Vladislav Hovalig, član Jedinstvene Rusije, sa 90,95 odsto, a u Republici Mordoviji Artjom Zdunov sa 77,99 odsto. Aleksej Ruskih je pobedio u Uljanovskoj oblasti sa 76,66 odsto, dok je u Penzenskoj Oleg Melnjičenko izglasan za guvernera sa 70,80 odsto glasova birača.

Tverska oblast izglasala je Vitalija Koroljova sa 69,69 odsto, Brjanska Jegora Kovaljčuka sa 67,96 odsto, dok je Belgorodska oblast izabrala Aleksandra Šuvajeva sa 65,97 odsto glasova.

Izbori za devetu Državnu dumu i niz oblasnih i lokalnih samouprava održani su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 odsto, a konačni rezultati biće objavljeni 25. septembra.

(RT Balkan)

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