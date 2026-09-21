NETANJAHU NE NAMERAVA DA STANE: "Progonićemo ih, sve ćemo ih smatrati odgovornima..."
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu naredio je u nedelju jačanje vojnih operacija na celoj okupiranoj Zapadnoj obali.
Odluka je doneta nakon napada u blizini ilegalnog naselja Neve Cuf, severozapadno od Ramale, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska saopštila je da je uhapsila Palestinca osumnjičenog za napad.
Netanjahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce.
- Sve ćemo ih smatrati odgovornima – u Gazi, Libanu, Judeji i Samariji - rekao je Netanjahu, koristeći biblijski naziv za okupiranu Zapadnu obalu.
Premijer je potvrdio da je vojsci i bezbednosnoj službi Šin Bet naredio raspoređivanje dodatnih snaga, uvođenje blokada i sprovođenje "ofanzivnih operacija" i hapšenja na Zapadnoj obali.
Istovremeno je naredio da se odmah počne sa rušenjem kuće Palestinca optuženog za pucnjavu.
Od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, izraelska vojska i doseljenici pojačali su napade na Palestince i njihovu imovinu na Zapadnoj obali.
Ti napadi uključuju ubistva, hapšenja, rušenje domova i širenje ilegalnih naselja.
(Indeks.hr)
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