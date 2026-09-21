Svet

NETANJAHU NE NAMERAVA DA STANE: "Progonićemo ih, sve ćemo ih smatrati odgovornima..."

В.Н.

21. 09. 2026. u 11:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu naredio je u nedelju jačanje vojnih operacija na celoj okupiranoj Zapadnoj obali.

НЕТАНЈАХУ НЕ НАМЕРАВА ДА СТАНЕ: Прогонићемо их, све ћемо их сматрати одговорнима...

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Odluka je doneta nakon napada u blizini ilegalnog naselja Neve Cuf, severozapadno od Ramale, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska saopštila je da je uhapsila Palestinca osumnjičenog za napad.

Netanjahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su učestvovali u napadima na Izraelce.

- Sve ćemo ih smatrati odgovornima – u Gazi, Libanu, Judeji i Samariji - rekao je Netanjahu, koristeći biblijski naziv za okupiranu Zapadnu obalu.

Premijer je potvrdio da je vojsci i bezbednosnoj službi Šin Bet naredio raspoređivanje dodatnih snaga, uvođenje blokada i sprovođenje "ofanzivnih operacija" i hapšenja na Zapadnoj obali.

Istovremeno je naredio da se odmah počne sa rušenjem kuće Palestinca optuženog za pucnjavu.

Od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, izraelska vojska i doseljenici pojačali su napade na Palestince i njihovu imovinu na Zapadnoj obali.

Ti napadi uključuju ubistva, hapšenja, rušenje domova i širenje ilegalnih naselja.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UKRAJINCI POKUŠALI MASOVNIM NAPADOM RAKETA FLAMINGO DA PREKINU IZBORE ZA DUMU: Rusi spremili kavez za ptičicu (FOTO)

UKRAJINCI POKUŠALI MASOVNIM NAPADOM RAKETA FLAMINGO DA PREKINU IZBORE ZA DUMU: Rusi spremili kavez za "ptičicu" (FOTO)