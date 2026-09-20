RUSIJA NAJAVLJUJE BRUTALAN ODGOVOR Kijev će goreti! Intenziviraćemo napade kao odgovor na nedavne udare

MOSKVA će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

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-Kao odgovor na napade kijevskog režima na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, ruske oružane snage će da nastave i intenziviraju svoje udare koristeći visokoprecizno oružje na vojne ciljeve u Kijevu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi TASS.

Ministarstvo je optužilo Ukrajinu da želi da "osujeti demokratsko izražavanje volje ruskih građana".

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je neprijatelj, u pokušaju da poremeti volju ruskih građana na izborima 19-20. septembra, pokušao masovni napad koristeći dronove i krstareće rakete "flamingo".

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 1.110 ukrajinskih dronova sa fiksnim krilima tokom protekle noći, saopštilo je ranije danas rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju, koje je preneo Interfaks, navodi se da su ukrajinske bespilotne letelice neutralisane iznad Belgoroda, Brjanska, Kurska, Rjazanja, Tule, Kaluge, Vladimira, Nižnjeg Novgoroda, Tambova, Voronježa, Lipecka, Smolenska, Orola, Rostova, Volgograda, Saratova, Samare, Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, Krima i Crnog mora.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je ranije danas da su u napadu ukrajinskih dronova u toj oblasti tokom noći pogidnule dve osobe, a da je povređeno 20, od kojih je 15 osoba hospitalizovano.

Tanjug

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