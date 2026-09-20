RUSIJA NAJAVLJUJE BRUTALAN ODGOVOR Kijev će goreti! Intenziviraćemo napade kao odgovor na nedavne udare
MOSKVA će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
-Kao odgovor na napade kijevskog režima na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, ruske oružane snage će da nastave i intenziviraju svoje udare koristeći visokoprecizno oružje na vojne ciljeve u Kijevu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi TASS.
Ministarstvo je optužilo Ukrajinu da želi da "osujeti demokratsko izražavanje volje ruskih građana".
Ministarstvo odbrane je saopštilo da je neprijatelj, u pokušaju da poremeti volju ruskih građana na izborima 19-20. septembra, pokušao masovni napad koristeći dronove i krstareće rakete "flamingo".
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 1.110 ukrajinskih dronova sa fiksnim krilima tokom protekle noći, saopštilo je ranije danas rusko Ministarstvo odbrane.
U saopštenju, koje je preneo Interfaks, navodi se da su ukrajinske bespilotne letelice neutralisane iznad Belgoroda, Brjanska, Kurska, Rjazanja, Tule, Kaluge, Vladimira, Nižnjeg Novgoroda, Tambova, Voronježa, Lipecka, Smolenska, Orola, Rostova, Volgograda, Saratova, Samare, Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, Krima i Crnog mora.
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je ranije danas da su u napadu ukrajinskih dronova u toj oblasti tokom noći pogidnule dve osobe, a da je povređeno 20, od kojih je 15 osoba hospitalizovano.
Tanjug
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
„TO ĆE BITI KATASTROFA ZA KIJEV": Savetnik Zelenskog o ruskom odgovoru na Starlink
20. 09. 2026. u 18:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)