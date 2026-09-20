Svet

ZAVRŠENI IZBORI ZA DRŽAVNU DUMU: „Jedinstvena Rusija“ ubedljivo vodi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 20:17

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U RUSIJI je završeno glasanje na izborima za Državnu dumu. Poslednja biračka mesta zatvorena su u Kalinjingradskoj oblasti. Prema prvim rezultatima, najviše glasova je osvojila vladajuća „Jedinstvena Rusija“.

ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ ЗА ДРЖАВНУ ДУМУ: „Јединствена Русија“ убедљиво води

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

„Jedinstvena Rusija“ osvaja 57,54 odsto glasova, pokazuju prvi obrađeni zapisnici, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije.

Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) osvaja 9,27 odsto glasova nakon obrađenih 13,88 odsto zapisnika.

„Novi ljudi“ osvajaju 7,96 odsto glasova po partijskim listama, pokazuju prvi obrađeni zapisnici, saopštio je CIK Rusije.

Preliminarna izlaznost na izborima za Državnu dumu do završetka glasanja, prema podacima u 20.55 po moskovskom vremenu, iznosila je 56,66 odsto.

sputnikportal.rs

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