MERC NE ODUSTAJE: Potvrdio da ostaje lider CDU-a i kancelar Nemačke

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc potvrdio je spremnost da zadrži predsedništvo Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i nastavi da obavlja funkciju kancelara Nemačke.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

- Potrebne su nam promene. Promene zahtevaju snagu. U nekim oblastima, njihovi efekti će postati očigledni tek vremenom.Ono sa čime se sada suočavamo zahteva čvrstinu, otpornost i strpljenje. Ja ću to pokazati - kao predsednik CDU i, pre svega, kao kancelar naše zemlje- rekao je Merc na konferenciji za novinare.

Prenos je bio organizovan na zvaničnom Jutjub kanalu CDU.

Desničarska opoziciona stranka Alternativa za Nemačku (AfD) vodi na izborima za pokrajinski parlament u nemačkoj saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija sa 37% glasova, prema izlaznoj anketi televizijskog kanala ARD.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) je druga, prema podacima kanala, sa 35,5%. Mercova Hrišćansko-demokratska unija (CDU) prema anketama ima 5,5%.

(Ria Novosti)