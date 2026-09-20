MERC NE ODUSTAJE: Potvrdio da ostaje lider CDU-a i kancelar Nemačke
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc potvrdio je spremnost da zadrži predsedništvo Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i nastavi da obavlja funkciju kancelara Nemačke.
- Potrebne su nam promene. Promene zahtevaju snagu. U nekim oblastima, njihovi efekti će postati očigledni tek vremenom.Ono sa čime se sada suočavamo zahteva čvrstinu, otpornost i strpljenje. Ja ću to pokazati - kao predsednik CDU i, pre svega, kao kancelar naše zemlje- rekao je Merc na konferenciji za novinare.
Prenos je bio organizovan na zvaničnom Jutjub kanalu CDU.
Desničarska opoziciona stranka Alternativa za Nemačku (AfD) vodi na izborima za pokrajinski parlament u nemačkoj saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija sa 37% glasova, prema izlaznoj anketi televizijskog kanala ARD.
Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) je druga, prema podacima kanala, sa 35,5%. Mercova Hrišćansko-demokratska unija (CDU) prema anketama ima 5,5%.
(Ria Novosti)
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