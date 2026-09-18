EKPLOZIJA NA VOJNOM POLIGONU: Povređeno sedmoro ljudi

NAJMANjE sedam osoba povređeno je u Švedskoj kada je došlo do eksplozije na poligonu za gađanje u Karlsborgu.

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Povređeno je sedam muškaraca starosti između 20 i 30 godina, a pet osoba se nalazi na odeljenju intenzivne nege, a niko od njih nije životno ugrožen, saopštili su iz bolnice Skaraborg za novinsku agenciju TT.

- Mogu da potvrdim da je sedam osoba povređeno i prevezeno u bolnicu. Reč je o zaposlenima, a ne o regrutima, mada ne možemo reći da li su u pitanju oficiri ili vojnici - izjavio je dežurni oficir za odnose sa javnošću Oružanih snaga Mikael Ogren. Prema izveštajima, incident se dogodio u četvrtak oko 16 časova.

Bolnica Skaraborg je prvobitno, oko 20 časova, saopštila da se četvoro povređenih nalazi na intenzivnoj nezi, ali je kasnije taj broj korigovala na pet.

- Mogu da potvrdim da smo primili sedam povređenih osoba, od kojih dve imaju lakše povrede. U pitanju su muškarci u dvadesetim ili tridesetim godinama. Pet osoba koje su na intenzivnoj nezi zadobile su teške povrede, ali nisu životno ugrožene - rekla je šefica službe za komunikacije bolnice Skaraborg Kamila Silveše.

Policija istražuje incident kao nesreću na radu. Prema navodima Oružanih snaga, povređeni se leče od povreda koje uključuju i one nanete gelerima, prenosi SVT Vest.

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