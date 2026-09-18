KIMOVA SESTRA OPASNO ZAPRETILA: "Mobilisaćemo sva raspoloživa sredstva"
KIM Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, ocenila je u petak da su multinacionalne vojne vežbe predvođene SAD, poput pomorske vežbe "Pacific Vanguard", "glavni izvor" pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu.
Poručila je i da Pjongjang "nikada" neće odustati od politike jačanja nuklearnog odvraćanja, prenosi Rojters.
Severnokorejska državna agencija KCNA prenela je njenu izjavu u kojoj upozorava da će oružane snage "mobilisati sva raspoloživa sredstva" ukoliko procene da su vojni suverenitet i bezbednosni interesi zemlje ozbiljno ugroženi.
Tenzije na Korejskom poluostrvu dodatno su porasle poslednjih dana. Severna Koreja je 12. septembra ispalila nekoliko balističkih projektila kratkog dometa prema moru, dan nakon završetka zajedničkih vojnih vežbi SAD, Južne Koreje i Japana.
Dva dana kasnije Pjongjang je saopštio da je njegova vojska održala i zajedničku vežbu artiljerijskih i raketnih jedinica. U vežbi su korišćeni napadački dronovi, taktičke krstareće rakete, višecevni raketni sistemi i taktičke balističke rakete.
(Kurir)
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