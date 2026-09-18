"PROMENA SA DRUGE STRANE ATLANTIKA" Merc: Doba bezuslovnog prijateljstva između SAD i Evrope završeno
DOBA bezuslovnog prekoatlantskog prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope verovatno je završeno, makar za sada, izjavio je sinoć nemački kancelar Fridrih Merc.
- Sa druge strane Atlantika svedočimo promeni političkih stavova i promeni u proceni transatlantskog saveza, što možda nismo smatrali mogućim - rekao je Merc tokom obraćanja na skupu svoje stranke CDU, prenose mediji.
On je uporedio sadašnji odnos SAD prema Evropi i posete američkih predsednika nemačkoj prestonici u prošlosti, i podsetio na čuvene govore Džona F. Kenedija i Ronalda Regana.
Merc je ranije juče razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, pri čemu su obojica istakla „posebnu vezu između Nemaca i Amerikanaca“, prema rečima portparola nemačke vlade.
Takođe su razgovarali o naporima da se okonča sukob u Ukrajini, kao i o aktuelnim trgovinskim tenzijama u Ormuskom moreuzu i Crvenom moru.
Mediji navode da je Merc poznat po tome što svojim izjavama postavlja izazove Trampovoj administraciji i podseća da je Merc u aprilu rekao da su američki pregovarači, koji traže izlaz iz sukoba sa Iranom, „poniženi“, na šta je Tramp reagovao najavom povlačenja oko 5.000 američkih vojnika iz Nemačke.
Tramp je pohvalio pobedu nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima ranije ovog meseca.
Mediji su, takođe, navode da je nekadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel u maju 2017. za vreme Trampovog prvog predsedničkog mandata, na jednom skupu rekla da su pouzdani odnosi koji su izgrađeni nakon Drugog svetskog rata „u određenoj meri okončani“.
(Sputnjik)
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