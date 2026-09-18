Svet

SRUŠIO SE AMERIČKI F-16: Gusti dim kulja u nebo, naređena hitna evakuacija (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 08:30

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AMRIČKI borbeni avion F-16 srušio se u Mičigenu, na severu Sjedinjenih Američkih Država, a pilot se bezbedno katapultirao, objavili su američki mediji.

СРУШИО СЕ АМЕРИЧКИ Ф-16: Густи дим куља у небо, наређена хитна евакуација (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin/Jutjub/NBC News

Avion F-16 je pripadao Teksaškoj vazduhoplovnoj nacionalnoj gardi i izvodio je trenažnu misiju kada se srušio u Mičigenu. Mediji navode da se avion srušio oko 14 sati, nekoliko kilometara istočno od državnog parka Interlohen.

Uprava za vanredne situacije okruga Grand Traverse naredila je evakuaciju svih koji se nalaze u krugu od jedne milje od mesta nesreće, ali nisu saopšteni dodatni detalji.

Svedoci su naveli da su čuli snažan udar, dok se na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi tamni oblak dima u vazduhu.

Narednik Derek Gutijerez, stručnjak za odnose s javnošću 149. lovačke eskadrile, rekao je za Asošijeted pres da se pilot bezbedno katapultirao i da mu se ukazuje lekarska pomoć u lokalnoj bolnici.

Gutijerez nije želeo da otkrije identitet pilota niti informacije o eventualnim povredama, pozivajući se na vojnu politiku.

Senator iz Mičigena Gari Piters objavio je na platformi X da "pažljivo prati situaciju" i da radi na "dobijanju više informacija".

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