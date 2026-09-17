PREMIJER ŠVEDSKE PODNEO OSTAVKU: Stigli konačni rezultati izbora
ŠVEDSKI premijer Ulf Kristerson podneo je ostavku na funkciju nakon što su zvanični rezultati potvrdili da je njegov desničarski blok izgubio na parlamentarnim izborima prošle nedelje.
Četiri levičarske stranke, sa Socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Anderson kao najvećom strankom, pobedile su sa samo 50.359 glasova, pokazalo je konačno prebrojavanje.
Blok od četiri levice imaće 176 mesta u novom parlamentu, dok će Kristersonova trostranačka koaliciona vlada i krajnje desničarske Švedske demokrate imati 173 mesta u parlamentu.
U pismu objavljenom na X, Kristerson je rekao da su tesni rezultati izbora "možda zakomplikovali uslove za formiranje nove vlade" zbog kontradiktornih izjava različitih stranaka o njihovim stavovima.
- Konstruktivna otvorenost stranaka u parlamentu sada će biti potrebna da bi premijer bio prihvaćen i da bi nova vlada mogla da dobije podršku za svoj državni budžet. Biće potrebno voditi razgovore sa svim strankama kako bi se pronašli načini za zaobilaženje ovih zastoja i stvorili uslovi za stabilnu i efikasnu vladu - kaže Kristerson, piše Gardijan.
- Predsednik Doma će predvoditi sledeće korake ka formiranju nove vlade. Da bi taj rad odmah počeo, ovim putem zahtevam da budem razrešen dužnosti premijera - zaključio je on.
(Kurir)
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